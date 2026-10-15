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यूपी में 75 साल के बुजुर्ग और 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर का प्यार, रिंग सेरेमनी के बाद शादी की तैयारियां

एक साल से चल रहा था अफेयर, जल्द सामने आएगी शादी की तारीख ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 75 वर्षीय रामसुगर और करीब 30 वर्षीय सोशल मीडिया ब्लॉगर रानी राजपूत की प्रेम कहानी चर्चा में है. दोनों ने अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने का फैसला किया है.

करीब पांच दिन पहले दोनों की रिंग सेरेमनी हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. उम्र में बड़े अंतर के बावजूद दोनों के शादी करने के फैसले को लेकर इलाके में चर्चाएं हो रही हैं.

जानकारी देते रामसुगर और रानी. (Photo Credit: ETV Bharat) दो साल से घर आना-जाना, फिर बढ़ीं नजदीकियां: रामसुगर सहार विकासखंड के अरियारी गांव के रहने वाले हैं, जबकि रानी राजपूत औरैया की निवासी हैं. रामसुगर के मुताबिक, रानी पिछले करीब दो वर्षों से उनके घर आती-जाती थीं. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया. रामसुगर का कहना है कि वह रानी से शादी करने के लिए तैयार हैं. बेटी ने बताई प्रेम कहानी की शुरुआत: रामसुगर की बेटी राधा भी यूट्यूबर हैं. राधा ने बताया कि उनकी मां का करीब सात वर्ष पहले निधन हो गया था. इसके बाद रानी राजपूत का उनके घर आना-जाना बना रहा और परिवार के लोग मिलकर वीडियो भी शूट करते थे. राधा के मुताबिक, इसी दौरान उनके पिता रामसुगर और रानी के बीच प्रेम संबंध बन गए.