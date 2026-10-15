यूपी में 75 साल के बुजुर्ग और 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर का प्यार, रिंग सेरेमनी के बाद शादी की तैयारियां
औरैया जिले में 75 वर्षीय बुजुर्ग रामसुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर रानी राजपूत की अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है. जल्द शादी होने वाली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:43 PM IST
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 75 वर्षीय रामसुगर और करीब 30 वर्षीय सोशल मीडिया ब्लॉगर रानी राजपूत की प्रेम कहानी चर्चा में है. दोनों ने अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने का फैसला किया है.
करीब पांच दिन पहले दोनों की रिंग सेरेमनी हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. उम्र में बड़े अंतर के बावजूद दोनों के शादी करने के फैसले को लेकर इलाके में चर्चाएं हो रही हैं.
दो साल से घर आना-जाना, फिर बढ़ीं नजदीकियां: रामसुगर सहार विकासखंड के अरियारी गांव के रहने वाले हैं, जबकि रानी राजपूत औरैया की निवासी हैं. रामसुगर के मुताबिक, रानी पिछले करीब दो वर्षों से उनके घर आती-जाती थीं. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया. रामसुगर का कहना है कि वह रानी से शादी करने के लिए तैयार हैं.
बेटी ने बताई प्रेम कहानी की शुरुआत: रामसुगर की बेटी राधा भी यूट्यूबर हैं. राधा ने बताया कि उनकी मां का करीब सात वर्ष पहले निधन हो गया था. इसके बाद रानी राजपूत का उनके घर आना-जाना बना रहा और परिवार के लोग मिलकर वीडियो भी शूट करते थे. राधा के मुताबिक, इसी दौरान उनके पिता रामसुगर और रानी के बीच प्रेम संबंध बन गए.
औरैया के पार्लर में हुई रिंग सेरेमनी: राधा के अनुसार, करीब पांच दिन पहले औरैया के एक पार्लर में रामसुगर और रानी राजपूत की रिंग सेरेमनी हुई थी. इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हो गई. परिवार की ओर से शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ कराने की बात कही जा रही है. हालांकि, अभी तक विवाह की तारीख सामने नहीं आई है.
रानी ने कहा- शादी की तारीख बाद में बताएंगे: रानी देवी ने बताया कि वह 75 वर्षीय रामसुगर से शादी करने के लिए तैयार हैं. उनके मुताबिक, दोनों के बीच पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध हैं. रानी ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर सामने आए रिंग सेरेमनी के वीडियो पांच दिन पुराने हैं. उन्होंने कहा कि शादी कब होगी, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
सोशल मीडिया पर चर्चा में है रिश्ता: रिंग सेरेमनी का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. दोनों की उम्र में काफी अंतर होने के कारण सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. फिलहाल परिवार की ओर से शादी की तैयारियां आगे बढ़ने की बात कही जा रही है. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि रामसुगर और रानी राजपूत कब विवाह के बंधन में बंधते हैं.
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