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शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस-माफिया साठगांठ का बड़ा खुलासा, ASI विपिन सिंह सस्पेंड

मुजफ्फरपुर में औराई थाने के ASI निलंबित हुए. SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Muzaffarpur ASI Suspended
औराई थाने के ASI निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 1:38 PM IST

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मुजफ्फरपुर : पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में पुलिसकर्मी और शराब माफिया की कथित नजदीकी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना के डायल 112 में तैनात सहायक अवर निरीक्षक (ASI) विपिन सिंह को शराब कारोबारी के साथ डांस करना महंगा पड़ गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले की जांच कराई.

औराई थाने के ASI निलंबित : जांच में वीडियो में ASI के साथ नजर आ रहे व्यक्ति की पहचान औराई थाना क्षेत्र के शराब कारोबारी दिलचंद राय के रूप में हुई. जांच रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर के SSP कांतेश मिश्रा ने ASI विपिन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

डांस का वीडियो हुआ था वायरल : मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 13 अगस्त को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ASI विपिन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में वह एक व्यक्ति के साथ डांस करते नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद उनके आचरण को लेकर शिकायत पुलिस अधिकारियों तक पहुंची.

Muzaffarpur ASI Suspended
ASI विपिन सिंह सस्पेंड (ETV Bharat)

शराब माफिया के साथ डांस : मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी-1 के स्तर से जांच कराई गई. जांच के दौरान वीडियो में ASI के साथ मौजूद व्यक्ति की पहचान दिलचंद राय के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने औराई थाना क्षेत्र का शराब कारोबारी बताया है.

शराब से जुड़े तीन मामलों में आरोपित है दिलचंद राय: पुलिस की जांच में सामने आया कि दिलचंद राय के खिलाफ शराब बरामदगी से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं और वह इन मामलों में आरोपित है. ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस पदाधिकारी का इस तरह मेलजोल रखना विभागीय जांच में गंभीर माना गया.

जांच रिपोर्ट के बाद SSP ने की कार्रवाई: जांच रिपोर्ट में ASI विपिन सिंह के आचरण को पुलिस सेवा की गरिमा और विभागीय अनुशासन के अनुरूप नहीं माना गया. रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी-1 की जांच रिपोर्ट के आधार पर SSP कांतेश मिश्रा ने ASI विपिन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन के साथ ही ASI विपिन सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी रहेगी.

"शराब कारोबारी /माफिया से संपर्क एवं अनावश्यक मेलजोल रखना पुलिस पदाधिकारी के संदिग्ध एवं अनुशासनहीन आचरण को प्रदर्शित करता है. पुलिस सेवा की गरिमा, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा के प्रतिकूल है. इस प्रकार का कृत्य विपिन सिंह के संदिग्ध, अनुशासनहीन, लापरवाह एवं स्वेच्छाचारी आचरण को प्रदर्शित करता है. उनके आचरण से पुलिस की छवि धूमिल हुई है."- वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के कुछ अंश

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