लखनऊ में मौसी ने भतीजे को ठगा, नौकरी के नाम पर लिए 90 लाख रुपये, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर धमकी भी दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:48 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में ठेका और नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 90 लाख की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. सगी मौसी और मौसेरे भाई ने मिलकर पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया. हजरतगंज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के निर्देश पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

​पीड़ित राहिल निवासी बारूदखाना, अमीनाबाद ने बताया, 2023 में मौसी सुमायरा ने अपने बेटे अब्दुल्ला की फर्म अरबाज ग्लोबल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए उकसाया. अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच 70 लाख रुपये नकद और 20 लाख रुपये बैंक खाते के माध्यम से ट्रांसफर किए. मोटी रकम लेने के बाद न तो मुनाफे में कोई हिस्सा दिया गया और न ही पैसे वापस किए गए.

​एलडीए में फर्जी नौकरी और ठेके का झांसा : ​पैसे वापस मांगने पर विवाद बढ़ा तो मौसी ने नया जाल बिछाया. राहिल को एलडीए में बड़ा ठेका दिलाने का झूठा आश्वासन दिया गया. इसके बाद मौसी ने राहिल को एलडीए में लिपिक पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और उसके दस्तावेज ले लिए. सुमायरा ने राहिल को एक नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन जब राहिल उसे लेकर एलडीए कार्यालय पहुंचा, तो पता चला कि वह पत्र और हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं.

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज : राहिल ने बताया, ​विरोध करने पर आरोपी धमकी देने लगे. इसके बाद न्यायालय की शरण ली. इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सुमायरा और उनके बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

