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शराब पार्टियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मौसी की हत्या, भांजी प्रेमी संग गिरफ्तार, 4 लाख के गहने–नकदी बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर: जिले में एक 65 वर्षीय महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका की 40 वर्षीय भांजी और उसके 26 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि दोनों ने ऐशो-आराम की जिंदगी, शराब पार्टियों और खर्चीली जीवनशैली के लिए वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद आरोपी महिला के घर से सोने-चांदी के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब चार लाख रुपए मूल्य के आभूषण, नकदी, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं. संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव: पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान जयपुर जिले के सांभर निवासी कमला देवी (65) के रूप में हुई है. 30 जुलाई को उनका शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. घटना के बाद घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिली. मृतका के दामाद प्रकाश नारायण शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और चोरी का मामला दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए. जांच के दौरान पुलिस का शक मृतका की भांजी ललिता पर गया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. पढ़ें: उदयपुर में मां-बेटी की दोहरी हत्या का खुलासा, मुंह बोले बेटे ने संपत्ति और लूट की नीयत से की वारदात