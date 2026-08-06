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शराब पार्टियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मौसी की हत्या, भांजी प्रेमी संग गिरफ्तार, 4 लाख के गहने–नकदी बरामद

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे खर्चीली जीवनशैली जीना चाहते थे और शराब पार्टियों पर पैसा खर्च करते थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जिले में एक 65 वर्षीय महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका की 40 वर्षीय भांजी और उसके 26 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि दोनों ने ऐशो-आराम की जिंदगी, शराब पार्टियों और खर्चीली जीवनशैली के लिए वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद आरोपी महिला के घर से सोने-चांदी के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब चार लाख रुपए मूल्य के आभूषण, नकदी, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं.

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव: पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान जयपुर जिले के सांभर निवासी कमला देवी (65) के रूप में हुई है. 30 जुलाई को उनका शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. घटना के बाद घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिली. मृतका के दामाद प्रकाश नारायण शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और चोरी का मामला दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए. जांच के दौरान पुलिस का शक मृतका की भांजी ललिता पर गया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

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वारदात से पहले की घर की रेकी: पूछताछ में ललिता ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उसके प्रेमी बबलू मीणा (26) निवासी सीकर को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कमला देवी के घर की रेकी की थी. उन्होंने पहले घर की गतिविधियों और स्थिति का जायजा लिया और फिर रात के समय घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद दोनों घर में रखे गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए.

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ऐशो-आराम और शराब पार्टियों के लिए रची साजिश: पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे खर्चीली जीवनशैली जीना चाहते थे और शराब पार्टियों पर पैसा खर्च करते थे. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने हत्या और लूट की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार दोनों ने आर्थिक लाभ के लिए इस पूरी वारदात की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब चार लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, एक एटीएम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए हैं. बरामद सामान में सोने के दो कंगन, सोने के टॉप्स, नथ, चांदी की पायल, चांदी के सिक्के, बिछिया और चांदी का स्क्रैप शामिल है.

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