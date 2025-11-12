चाची की हैवानियत; किशोरी के प्राइवेट पार्ट पर डाला केमिकल, मारपीट
किशोरी के पिता की हो चुकी है मौत, स्कूल टीचर के पूछने पर बताई आपबीती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 1:36 PM IST
मेरठ: मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक गांव से हैवानियत की हदें पार कर दी गईं. यहां चाची ने ही अपनी 13 वर्षीय भतीजी के प्राइवेट पार्ट पर केमिकल डालकर जला दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.
पुलिस के मुताबिक, किशोरी जानी थाना क्षेत्र के एक गांव के ही स्कूल में पढ़ती है. बीते कई दिन से वह स्कूल नहीं आ रही थी. स्कूल टीचर ने अन्य छात्राओं को उसके घर भेजकर जानकारी लेनी चाही. इसके बाद छात्रा अगले दिन स्कूल आ गई, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पा रही थी. किसी से बात भी नहीं कर रही थी.
स्कूल टीचर ने छात्रा से बात की तो उसने बताया, उसके पिता की लगभग 7 साल पहले मौत हो चुकी है और मां भी उसे चाचा-चाची के पास छोड़कर कहीं चली गई. चाची अक्सर किसी न किसी बात पर उससे मारपीट करती रहती है. मारपीट के बाद चाची ने केमिकल डालकर उसके निजी अंगों को क्षति पहुंचाई. वह चिल्लाई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया. वह तड़पती रही और दर्द सहती रही. जिस वजह से स्कूल भी नहीं आ पा रही थी. इसके बाद शिक्षिका ने मामले की शिकायत स्थानिय थाने में दर्ज कराई.
सरधना के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. शिक्षिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज मामले की जांच की जा रही है.
