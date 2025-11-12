ETV Bharat / state

चाची की हैवानियत; किशोरी के प्राइवेट पार्ट पर डाला केमिकल, मारपीट

किशोरी के पिता की हो चुकी है मौत, स्कूल टीचर के पूछने पर बताई आपबीती.

चाची ने किशोरी के निजी अंग को जलाया
चाची ने किशोरी के निजी अंग को जलाया (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक गांव से हैवानियत की हदें पार कर दी गईं. यहां चाची ने ही अपनी 13 वर्षीय भतीजी के प्राइवेट पार्ट पर केमिकल डालकर जला दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, किशोरी जानी थाना क्षेत्र के एक गांव के ही स्कूल में पढ़ती है. बीते कई दिन से वह स्कूल नहीं आ रही थी. स्कूल टीचर ने अन्य छात्राओं को उसके घर भेजकर जानकारी लेनी चाही. इसके बाद छात्रा अगले दिन स्कूल आ गई, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पा रही थी. किसी से बात भी नहीं कर रही थी.

स्कूल टीचर ने छात्रा से बात की तो उसने बताया, उसके पिता की लगभग 7 साल पहले मौत हो चुकी है और मां भी उसे चाचा-चाची के पास छोड़कर कहीं चली गई. चाची अक्सर किसी न किसी बात पर उससे मारपीट करती रहती है. मारपीट के बाद चाची ने केमिकल डालकर उसके निजी अंगों को क्षति पहुंचाई. वह चिल्लाई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया. वह तड़पती रही और दर्द सहती रही. जिस वजह से स्कूल भी नहीं आ पा रही थी. इसके बाद शिक्षिका ने मामले की शिकायत स्थानिय थाने में दर्ज कराई.

सरधना के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. शिक्षिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: घर में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, बच्ची को दिया जन्म, एसएसपी के दखल पर दर्ज हुआ मुकदमा, एक आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: मेरठ में किशोरी का अपहरण कर दो युवकों ने किया गैंगरेप, आगरा में भी शिक्षक ने की गंदी हरकत

TAGGED:

AUNT BURNS GIRL PRIVATE PARTS
MEERUT CRIME NEWS
UP NEWS
मेरठ न्यूज़
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.