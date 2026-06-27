पीलीभीत में चाची की चाकू से निर्मम हत्या; मामूली बात पर हुई कहासुनी, आरोपी भतीजा गिरफ्तार
थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:03 PM IST
पीलीभीत : जिले की कोतवाली सदर क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि मामूली विवाद में भतीजे ने चाची पर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस आरोपी भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, मुहल्ला अशरफ खान निवासी सलीम की पत्नी निशा (32) शनिवार को अपनी 8 महीने की बेटी के साथ घर में अकेली थी. पति सलीम का आरोप है कि इसी दौरान उसका भतीजा मोनिस (25) घर पहुंचा. किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मोनिस ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी.
आरोप है कि गुस्से से आगबबूला आरोपी भतीजे ने घर में रखा चाकू उठा लिया और महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. चीख-पुकार और शोरशराबा सुनकर जब तक आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुका था.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में हत्या की वजह पारिवारिक रंजिश मानी जा रही है.
थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या का मामला संज्ञान में आया था. महिला की हत्या के आरोप में सगे भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के विरुद्ध हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है.
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