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पीलीभीत में चाची की चाकू से निर्मम हत्या; मामूली बात पर हुई कहासुनी, आरोपी भतीजा गिरफ्तार

पीलीभीत : जिले की कोतवाली सदर क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि मामूली विवाद में भतीजे ने चाची पर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस आरोपी भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, मुहल्ला अशरफ खान निवासी सलीम की पत्नी निशा (32) शनिवार को अपनी 8 महीने की बेटी के साथ घर में अकेली थी. पति सलीम का आरोप है कि इसी दौरान उसका भतीजा मोनिस (25) घर पहुंचा. किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मोनिस ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी.



आरोप है कि गुस्से से आगबबूला आरोपी भतीजे ने घर में रखा चाकू उठा लिया और महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. चीख-पुकार और शोरशराबा सुनकर जब तक आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुका था.