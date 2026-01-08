ETV Bharat / state

गंगासागर स्नान करने जा रहे बुआ-भतीजे की सड़क हादसे में मौत, भाई की हालत गंभीर

लखनऊ: सरोजनी नगर में बुधवार को बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई. इससे बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई. महिला का भाई व भतीजा बुरी तरह घायल हो गया. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर ले जाया गया. जहां से दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई. भाई की हालत गंभीर बनी हुई है.

कहां हुआ हादसा: परिजनों ने बताया कि कपूर कली आशियाना के बिरहाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी. कपूर कली (39) गंगासागर जाने के लिए अपने भाई विजय (40) पाल व भतीजे अंश (13) के साथ बुधवार को बाइक से अपने छोटे बेटे के दरोगाखेडा लखनऊ स्थित घर जा रही थी. इस दौरान सरोजनी नगर थाने के पास उनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई. जिसमें कपूर कली की मौत हो गई. विजय और अंश बुरी तरह घायल हो गया.

भतीजे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम: घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर ले जाया गया. जहां से दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. इलाज के दौरान अंश की मौत हो गई जबकि विजय की हालत गंभीर बनी हुई है.