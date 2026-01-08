ETV Bharat / state

गंगासागर स्नान करने जा रहे बुआ-भतीजे की सड़क हादसे में मौत, भाई की हालत गंभीर

लखनऊ में हुआ हादसा, ट्रक चालक हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही.

बुआ-भतीजे की सड़क हादसे में मौत
बुआ-भतीजे की सड़क हादसे में मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सरोजनी नगर में बुधवार को बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई. इससे बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई. महिला का भाई व भतीजा बुरी तरह घायल हो गया. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर ले जाया गया. जहां से दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इलाज के दौरान भतीजे की मौत हो गई. भाई की हालत गंभीर बनी हुई है.

कहां हुआ हादसा: परिजनों ने बताया कि कपूर कली आशियाना के बिरहाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी. कपूर कली (39) गंगासागर जाने के लिए अपने भाई विजय (40) पाल व भतीजे अंश (13) के साथ बुधवार को बाइक से अपने छोटे बेटे के दरोगाखेडा लखनऊ स्थित घर जा रही थी. इस दौरान सरोजनी नगर थाने के पास उनकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई. जिसमें कपूर कली की मौत हो गई. विजय और अंश बुरी तरह घायल हो गया.

भतीजे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम: घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर ले जाया गया. जहां से दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर रेफर किया गया. इलाज के दौरान अंश की मौत हो गई जबकि विजय की हालत गंभीर बनी हुई है.

ट्रक चालक पुलिस हिरासत में: कपूर कली के परिवार में उनके पति लल्लन चौरसिया के अलावा बड़ा बेटा बिंदा, अमित व अजय चौरसिया है. घायलो में विजय पाल व कक्षा 6 के छात्र अंशु है. थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मामले में ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में PAC जवान की मौत; ब्रेकर पर उछली बुलेट, सिर के बल गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम, पत्नी है CRPF में

यह भी पढ़ें: लखनऊ में दर्दनाक हादसा; स्कूटी सवार पति-पत्नी को ट्रक ने कुचला, दंपति की तीनों बच्चियां सुरक्षित

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
ROAD ACCIDENT IN UP
UP ROAD ACCIDENT
ACCIDENT NEWS
ROAD ACCIDENT IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.