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अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुई थी अगस्त क्रांति, रायपुर के छात्रों ने भी दिया था योगदान

भारत की आजादी में छत्तीसगढ़ का भी अहम योगदान रहा है.उस जमाने में इसे सीपी बरार नाम से जाना जाता था.

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अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुई थी अगस्त क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 6:11 PM IST

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रायपुर : मुंबई में 8 अगस्त 1942 को एक बैठक हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना था. अंग्रेज भारत छोड़ो के साथ ही करो या मरो का नारा दिया गया था. 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपने निज सचिव प्यारेलाल एक कागज के छोटे टुकड़े में लिखकर कहा था कि करो या मरो.



अगस्त क्रांति में बनी अग्रेजों को भगाने की रणनीति
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि 8 अगस्त 1942 मुंबई में जो बैठक हुई थी. इस वजह से इसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है. इस समय लोगों ने महसूस किया कि अब वह समय आ गया है कि भारत में अंग्रेजों को राज नहीं करने देना चाहिए. भारत से अंग्रेजों को जाना चाहिए. इसलिए उस समय जो नारा लगा था अंग्रेजों भारत छोड़ो. 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी जब गिरफ्तार हुए थे. उन्होंने अपने निज सचिव प्यारेलाल एक कागज के छोटे टुकड़े में लिखकर कहा था कि करो या मरो. यह युवा पीढ़ी के लिए एक अंतिम संदेश था. अंग्रेजों ने भारत के जितने भी प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया था. आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई. देश के युवक नेता विहीन हो गए थे.

अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुई थी अगस्त क्रांति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत बरार का हिस्सा हुआ करता था. उस समय छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन में पूरे देश के साथ था वहां पर भी आंदोलन का प्रभाव पड़ा. ठाकुर रामकृष्ण सिंह उस समय नागपुर के कॉलेज में पढ़ रहे थे. उनके नेतृत्व में भी छात्रों का जुलूस निकला. हाईकोर्ट में ध्वज फहराया गया. रामकृष्ण ठाकुर ने रायपुर के जो युवा थे उनको मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का काम किया था- डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

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रायपुर के छात्रों ने भी दिया था योगदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

9 अगस्त को रायपुर में हुआ छात्रों का आंदोलन

इतिहासकार के मुताबिक 9 अगस्त को रायपुर में जो छात्र आंदोलन हुआ था. इसका एक व्यापक असर पड़ा. छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉलेज छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी. जहां के छात्र राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे. यही छात्र उस आंदोलन में शामिल हुए थे. 1857 की क्रांति के बाद और अगस्त क्रांति के मध्य रायपुर में जुलाई में एक सशस्त्र क्रांति की चेष्टा हुई थी. भारत की आजादी के लिए एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था. जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दी थी. दूसरे तरफ सत्याग्रही और अहिंसावादी आंदोलन हुए. अगस्त क्रांति अंग्रेज के शासन के खिलाफ अंतिम प्रहर के रूप में जाना जाता है. इसका परिणाम भी निकला. आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ.



17 छात्रों की हुई थी गिरफ्तारी

अगस्त क्रांति के समय में रायपुर के षड्यंत्र केस में इस षड्यंत्र केस में 17 लोग गिरफ्तार हुए थे. इन 17 लोगों में सुरबंधु रणवीर सिंह शास्त्री देविकांत झा जैसे 17 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे. इन गिरफ्तार 17 लोगों को जेल भेज दिया गया था. अगस्त क्रांति जब शुरू हुई तब रायपुर में नेताओं ने एक प्रकार से रामानंद दुबे त्रेतानंद तिवारी या कमल नारायण शर्मा इसके साथ ही रामकृष्ण ठाकुर का नागपुर और रायपुर दोनों जगह प्रभाव था. इनके परिवार के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे.

सत्याग्रह करने वाली महिला डॉक्टर

रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र यह सभी छात्र भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे. महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला 1930 से 1942 के बीच में सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली महिला डॉक्टर राधाबाई थी. महिलाओं की एक पूरी संगठन तैयार हुई थी. जितने नेता जेल गए थे इसके साथ ही जितने भी महान नेता थे. उनके परिवार के लोग भी एक प्रकार से समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे.

1932 में बनी वानर सेना
1932 के बाद बलिराम आजाद तरूणों की एक सेना बनाई थी, जिसका नाम वानर सेना था. 1942 कि अगस्त क्रांति जब भारत में हुई तब उसका व्यापक प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा था. छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग बिलासपुर धमतरी बालोद और खैरागढ़ जैसे क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला था. नेताओं का मार्गदर्शन भी इनको मिलता रहा.




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