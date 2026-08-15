15 अगस्त 2026: स्वतंत्रता दिवस पर दंतेवाड़ा पुलिस का तोहफा, गुम हुए 26 लाख के मोबाइल लौटाए
पुलिस ने ''इया आपलो सामान निया'' अभियान के तहत 4 पड़ोसी जिलों से बरामद किए गए फोन उनके मालिकों को लौटाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 12:24 PM IST
दंतेवाड़ा: पुलिस ने 26 लाख के 121 मोबाइल फोन जो लोगों से गुए हो गए थे, उनको वापस लौटाए हैं. पुलिस ने कहा कि अगर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो हम उनके फोन खोजने के लिए अपनी सायबर सेल की टीम लगाते हैं. लेकिन अगर कोई ये सोचकर शिकायत दर्ज नहीं कराता है कि गुम फोन नहीं मिल पाएगा तो उसकी गलतफहमी है. जिन लोगों को गुम फोन वापस लौटाए गए उनके मालिकों ने पुलिस को धन्यवाद दिया.
स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस का तोहफा
दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि आम नागरिकों के गुम हुए मोबाइलों की तलाश CEIR पोर्टल के माध्यम से की गई और बरामद मोबाइलों को “इया आपलो सामान निया” कार्यक्रम के जरिए उनके मालिकों को वापस किया गया. नागरिकों की सुविधा के लिए दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया है. इसके अलावा भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. दंतेवाड़ा पुलिस की ओर से “साइबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा” नाम से व्हाट्सऐप अकाउंट भी बनाया गया है, जहां नागरिक अपनी शिकायत व्हाट्सऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.
24×7 हेल्पलाइन नंबर 9479151665 पर संपर्क करें
वहीं पुलिस ने साइबर अपराध होने की स्थिति में नागरिक 24×7 हेल्पलाइन नंबर 9479151665 पर संपर्क करने की सलाह लोगों को दी है. पुलिस ने बताया कि शिकायत सीधे साइबर पोर्टल में दर्ज कराई जाएगी और शिकायतकर्ता को व्हाट्सऐप के माध्यम से एक्नॉलेजमेंट नंबर उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं साइबर अपराधों और उनके बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए “साइबर संगवारी दंतेवाड़ा” नाम से व्हाट्सऐप चैनल बनाया गया है. इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन साइबर अपराध एवं उससे बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही हैं.
पुलिस की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध व्हाट्सऐप कॉल, मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें. बैंक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा 9479151665 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने को कहा है.
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