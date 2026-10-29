ETV Bharat / state

मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर-2027 सीजन 2 के ऑडिशन 1 नवंबर से, जयपुर में होगा ग्रैंड फिनाले

सीजन 2 का पोस्टर लिए मॉडल्स ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर-2027 सीजन 2 का आगाज 1 नवंबर से होगा. इस मंच पर मॉडल्स और महिलाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. गुरुवार शाम को पेजेंट के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन जयपुर के एक होटल में किया गया. पेजेंट की शुरुआत 1 नवंबर को कोटा ऑडिशन से होगी. ग्रैंड फिनाले 8 जनवरी को जयपुर में होगा. इस 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. विनर्स को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.