मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर-2027 सीजन 2 के ऑडिशन 1 नवंबर से, जयपुर में होगा ग्रैंड फिनाले
मिस और मिसेज कैटेगरी की विनर्स को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
Published : October 29, 2026 at 8:23 PM IST
जयपुर : मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर-2027 सीजन 2 का आगाज 1 नवंबर से होगा. इस मंच पर मॉडल्स और महिलाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. गुरुवार शाम को पेजेंट के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन जयपुर के एक होटल में किया गया. पेजेंट की शुरुआत 1 नवंबर को कोटा ऑडिशन से होगी. ग्रैंड फिनाले 8 जनवरी को जयपुर में होगा. इस 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. विनर्स को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन चार्ज और ग्रूमिंग सेशन फ्री : आयोजक चिराग चौधरी ने बताया कि राजस्थान की सबसे बड़ी ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर-2027-सीजन-2 एक बार फिर जयपुर में चमक बिखेरने को तैयार है. कार्यक्रम में फैशन के रंग बिखरेंगे. पेजेंट का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. साथ ही उभरती हुई मॉडल्स और विवाहित महिलाओं को प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्रदर्शित करने के लिए मंच देना है. शाहरुख पेजेंट कोच और ग्रूमर आयोजन में शो डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे. इसका ग्रैंड फिनाले 8 जनवरी को होगा. रजिस्ट्रेशन चार्ज और ग्रूमिंग सेशन फ्री रहेगा. जयपुर से 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं. मिस और मिसेज कैटेगरी की विनर्स को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.
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20 दिसंबर को जयपुर ऑडिशन : पोस्टर विमोचन में मोहित तिवारी, पवन गोयल एमडी सफारी ग्रुप, सुमित शर्मा, जेडी माहेश्वरी, प्रवीण जैन, मोहित टेलर और रामस्वरूप यादव मौजूद रहे. प्रतियोगिता की शुरुआत 1 नवंबर को कोटा ऑडिशन से होगी. इसके बाद 20 दिसंबर को जयपुर ऑडिशन होटल ग्रेंड सफारी में होंगे. सेमीफाइनल 27 दिसंबर को ब्लैक आउट में होगा. 5 से 7 जनवरी तक मान पैलेस में तीन दिवसीय ग्रूमिंग सेशन आयोजित किया जाएगा. ग्रैंड फिनाले 8 जनवरी को मान पैलेस में ही होगा.
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जूरी मेंबर्स ने शेयर किया अनुभव : पहले प्रतिभागी और अब जूरी मेंबर के रूप में भाग ले रही कुमकुम बैरवा ने बताया कि पिछली बार भी हमने मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर कार्यक्रम में भाग लिया था. ऑडिशन से लेकर फिनाले तक बहुत अच्छा अनुभव रहा. यह बिल्कुल निशुल्क रहता है. थर्ड रनर अप का टाइटल मिला. जूरी मेंबर अहाना ने बताया कि हमें कॉन्फिडेंस के लिए तीन दिन का ग्रूमिंग सेशन दिया गया था. लड़कियों को इसमें ट्राई करना चाहिए. अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करें.
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