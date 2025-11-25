ETV Bharat / state

जयपुर में ऑडिट रन 30 को, फिटनेस के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश

ऑडिट रन 30 नवंबर को एजी ऑफिस से करीब 3 किलोमीटर तक आयोजित की जाएगी.

Principal Accountant General addressing media
मीडिया को संबोधित करते प्रधान महालेखाकार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
जयपुर: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के रूप में देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था का स्थापना दिवस 16 नवंबर को मनाया गया. इसके साथ ही 16 नवंबर से देशभर में ऑडिट दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर में 30 नवंबर को ऑडिट रन का आयोजन होगा. इस दौड़ का मकसद ऑडिट दिवस पखवाड़ा को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के साथ ही फिटनेस और पारदर्शिता व जवाबदेही का महत्व समझाना है. राजस्थान के प्रधान महालेखाकार सतीश कुमार गर्ग ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 30 नवंबर को एजी ऑफिस से करीब 3 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन होगा. एसएमएस स्टेडियम तक जाकर यह दौड़ वापस एजी ऑफिस तक आएगी.

पहले तीन विजेताओं को मिलेंगे मैडल: उन्होंने बताया कि दौड़ में 18 साल से अधिक उम्र के लोग भाग ले सकते हैं. इसके लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर पंजीकरण किया जा रहा है. पंजीकरण के लिए लिंक http://cag.gov.in/ag1/rajasthan/en पर उपलब्ध है. सभी प्रतिभागियों को टीशर्ट दी जाएगी. वहीं, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को मैडल भी दिए जाएंगे. इसके अलावा ऑनलाइन क्विज भी वेबसाइट के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

ऑडिट रन को लेकर क्या बोले प्रधान महालेखाकार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: ऑनर रन 7 दिसंबर को, अल्बर्ट हॉल से होगा आगाज, सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में हुई कर्टन रेजर सेरेमनी

आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों से अपील: उन्होंने बताया कि सीएजी के आठ प्रमुख कार्यालय जयपुर में संचालित हैं. जो राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार, रेलवे, दूरसंचार और अन्य विभागों के लेखापरीक्षण का काम करते हैं. इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और निरीक्षण संबंधी कार्य भी नियमित रूप से किए जाते हैं. उन्होंने आमजन, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे इस आयोजन में उत्साह से भागीदारी निभाएं.

