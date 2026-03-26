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दिल्ली की रिहायशी इमारतों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों का थर्ड पार्टी से कराया जाएगा ऑडिट, बताई गई ये वजह

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि फिलहाल अस्पतालों का ऑडिट शुरू कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

फायर सेफ्टी मानकों की जांच करेगी थर्ड पार्टी
फायर सेफ्टी मानकों की जांच करेगी थर्ड पार्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 3:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में रिहायशी इमारतों में संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान व फायर सेफ्टी मानकों की जांच अब थर्ड पार्टी के जरिए कराई जाएगी. इस संबंध में दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी कर योग्य एजेंसियों, फर्मों व संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं. डीएफएस की ओर से जारी दस्तावेज के अनुसार, यह व्यापक निरीक्षण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें उन सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा जो रिहायशी क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं.

दिल्ली फायर सर्विस मुख्यालय की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि आग की घटनाओं को रोकने व फायर सेफ्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. इसके तहत योग्य फायर ऑडिटर्स, फायर ऑफिसर्स या संबंधित अनुभव रखने वाली संस्थाओं को तैनात किया जाएगा, जो तकनीकी मानकों के आधार पर निरीक्षण करेंगे. इच्छुक एजेंसियों को अपने प्रस्ताव, बजट कोटेशन और तकनीकी विवरण विभाग को भेजने होंगे.

एके मलिक, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस (ETV BHARAT)

मौजूदा स्टाफ से निरीक्षण संभव नहीं: ईटीवी भारत से बातचीत में दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि राजधानी में इस तरह की 10 लाख से अधिक इमारतें हैं, जिनका मूल उपयोग रिहायशी है, लेकिन उनमें व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं. ऐसे में इन सभी का निरीक्षण विभाग के मौजूदा स्टाफ से कराना संभव नहीं है. हालांकि दिल्ली में अस्पतालों का ऑडिट दिल्ली फायर सर्विस द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली में 40 सरकारी और करीब 150 निजी अस्पताल हैं.

मौके पर पहुंचने में हो सकती है परेशानी: उन्होंने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस में कर्मचारियों की भारी कमी है. अगर हम अपने स्टाफ को निरीक्षण के काम में लगा देंगे, तो आग लगने की स्थिति में मौके पर पहुंचने व आग बुझाने में परेशानी हो सकती है. इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. ऐसे में थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है. मास्टर प्लान 2021 के अनुसार दिल्ली फायर सर्विस में करीब 45,000 कर्मचारी होने चाहिए, जबकि वर्तमान में सिर्फ 3,000 पद ही स्वीकृत हैं. इनमें से भी करीब 2,600 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं. अवकाश और अन्य कारणों से प्रतिदिन केवल 1,000 से 1,300 कर्मचारी ही ड्यूटी पर उपलब्ध रहते हैं.

उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सकेगी: गौरतलब है कि, दिल्ली में गर्मियों के दौरान आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में फायर सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है. विभाग का मानना है कि थर्ड पार्टी के जरिए बड़े पैमाने पर निरीक्षण कराकर न सिर्फ नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा सकेगी, बल्कि समय रहते सुधारात्मक कदम भी उठाए जा सकेंगे.

9 लोगों की हुई थी मौत: हाल ही में पालम इलाके के शाद नगर में 18 मार्च की सुबह एक इमारत के नीचे के मंजिल पर बनी दुकान में आग लग गई थी. आग इतनी भयावह थी कि ऊपर की मंजिल पर सो रहे परिवार की चीख-पुकार के बीच दम घुटने लगे. इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. मृतक परिवार बाजार के मुखिया राजेंद्र कश्यप का था. राजेंद्र पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से यहां दुकान चला रहे थे. वह गोवा गए थे, जिससे वह हादसे से बच गए. मामले को लेकर एलजी तरनजीत सिंह संधू ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आपदा प्रबंधन की आपात बैठक की थी. साथ ही दिल्ली के सभी आवासीय क्षेत्रों, संस्थानों व व्यावसायिक इमारतों के फायर ऑडिट के निर्देश दिए. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सुरक्षा मानकों में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

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