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हिमाचल के 1950 सरकारी स्कूलों में ऑडियो-वीडियो CCTV अनिवार्य, निदेशालय करेगा लाइव मॉनिटरिंग

हिमाचल में अब स्कूलों पर 'तीसरी आंख' की नजर रहेगी. प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का CCTV के जरिए निदेशालय करेगा लाइव मॉनिटरिंग.

सरकारी स्कूलों में ऑडियो-वीडियो CCTV अनिवार्य
सरकारी स्कूलों में ऑडियो-वीडियो CCTV अनिवार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:57 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अब सिर्फ हाजिरी रजिस्टर या निरीक्षण दौरे के भरोसे व्यवस्था नहीं चलेगी. हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही शिमला जिले के छह सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत भी कर दी गई है.

जिन स्कूलों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है, उनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, लालपानी, मशोबरा, पोर्टमोर और संजौली शामिल हैं. इन सभी स्कूलों के कैमरों का एक्सेस सीधे स्कूल शिक्षा निदेशालय के पास है. शिक्षा निदेशक प्रतिदिन रैंडम आधार पर किसी भी स्कूल का ऑनलाइन निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ-साथ विद्यालय की समग्र कार्यप्रणाली पर भी नजर रखी जा रही है.

नियमित होगी निगरानी

नई व्यवस्था के तहत कक्षाओं, स्टाफ रूम, स्कूल परिसर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड वर्चुअल इंटरैक्शन ऐप के माध्यम से सीधे निदेशालय तक पहुंचेगी. इस ऐप का शुभारंभ पहले ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कर चुके हैं और विभाग के अनुसार इसके सभी तकनीकी ट्रायल सफल रहे हैं. शिक्षा निदेशालय के मुताबिक इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षण कार्य की नियमित निगरानी, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी. निदेशालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित मानकों के अनुसार ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं होंगे, उन्हें बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र के रूप में स्वीकृति नहीं दी जाएगी.

15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

विभाग का मानना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाई जा सकेगी. प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 1,950 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं. शिक्षा निदेशालय का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों को इस ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से जोड़ना है, ताकि पूरे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और परीक्षा व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मांगी है. वहीं, सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में लगाए गए कैमरों का एक्सेस सीधे स्कूल शिक्षा निदेशालय से जोड़ा जाए, ताकि राज्य स्तर से किसी भी समय ऑनलाइन निरीक्षण किया जा सके.

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