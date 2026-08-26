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दरोगा ने छात्र से FIR न लिखने के लिए मांगी रिश्वत; आगरा में डीसीपी ने किया निलंबित, जांच जारी

दरोगा ने छात्र से FIR न लिखने के लिए मांगी रिश्वत. ( Photo Credit: ETV Bharat )