दरोगा ने छात्र से FIR न लिखने के लिए मांगी रिश्वत; आगरा में डीसीपी ने किया निलंबित, जांच जारी
आरोप है कि बातचीत के दौरान दरोगा ने मुकदमा दर्ज नहीं करने के लिए छात्र से 30 हजार रुपए की मांग कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 11:03 AM IST
आगरा: जिले के फतेहाबाद थाना में तैनात दरोगा का छात्र से रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो गया. इससे पुलिस महकमे में खलबली मची. डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से रिश्वत मांगने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया है. साथ हीं मामले की जांच एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद को दी है.
यह मामला फतेहाबाद क्षेत्र का 14 अगस्त की रात के गोलीकांड का है. इसी मामले में कथित तौर पर एक छात्र और दरोगा से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार को वायरल हुआ.
वायरल ऑडियो में छात्र कह रहा कि सर मुझे ही गोली लगी है और मेरे ही खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं आप. आरोप है कि बातचीत के दौरान दरोगा ने मुकदमा दर्ज नहीं करने के लिए छात्र से 30 हजार रुपए की मांग कर दी.
छात्र ने कहा कि सर मुझे ही गोली लगी. मैंने ही 112 पर काल किया और मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख रहे हो. दरोगा उसे 10 मिनट में अपने साथी से भी बात कर जवाब देने के लिए कहता है.
रुपए न देने पर शाम को आठ बजे एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी देता है. इस पर छात्र दरोगा की बात पर सहमति जताता है. छात्र और दरोगा की बातचीत का ऑडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया.
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने इस मामले को मामले को गंभीरता से लिया. डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई करके दरोगा धीरेंद्र यादव को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही एसीपी को जांच के आदेश दिए हैं. इसमें ऑडियो की सत्यता, बातचीत के संदर्भ और रुपए मांगने के आरोपों की पड़ताल करके रिपोर्ट दी जाएगी.
एसीपी इमरान अहमद ने बताया कि ऑडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया है. दरोगा धीरेंद्र यादव के पैसे मांगे जाने की बात कही जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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