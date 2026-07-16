'तू पटेल हो रहा है क्या? औकात में रह...' विधायक सीएल प्रेमी का ऑडियो वायरल, जानिए पूरा मामला
मामला जैथल ग्राम पंचायत में सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर है.
Published : July 16, 2026 at 10:09 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 10:17 AM IST
कोटा : बूंदी जिले के केशोरायपाटन में विधायक कोष से बजट मांगने पर ग्रामीण और विधायक के बीच विवाद की बात सामने आई है. इस मामले में फोन पर हुई बातचीत में केशोरायपाटन विधायक और बूंदी जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल (सीएल) प्रेमी ने वार्ड पंच को अपनी औकात में रहने की बात कह दी है, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर विधायक सीएल प्रेमी का कहना है कि इस तरह की बहुत बात होती है. वहीं, वार्ड पंच दयाराम बैरवा का कहना है कि विधायक कोष से पैसा जारी करने करने के लिए फोन किया था. विधायक को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए.
मामला जैथल ग्राम पंचायत में सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर है. वार्ड पंच दयाराम बैरवा का कहना है कि गांव जैथल में बारिश के समय में जलमग्न की समस्या हो जाती है. विधायक सीएल प्रेमी कुछ माह पहले गांव आए थे और उन्होंने सुरक्षा दीवार के लिए बजट जारी करने के लिए सहमति दे दी थी. उन्होंने कहा था कि कोटा आकर मिल भी लेना, जिसपर हम कोटा जाकर मिलकर भी आए थे. उस समय उन्होंने कहा था कि जल्द बजट जारी हो जाएगा. इसके बाद भी बजट जारी नहीं हुआ तो कई बार फोन किया, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ. इसके चलते दोबारा फोन किया था, जिसपर उन्होंने कहा कि 'तू जैथल का पटेल हो रहा है क्या? औकात में रहा करो'. इस संबंध में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी विधायक की शिकायत की है.
पढ़ें. वीडीओ से बोले दिलावर- तीन दिन क्या गड्ढे खोदने जाते हो...बूंदी की पंचायत में बदहाल सफाई व्यवस्था देख भड़के मंत्री
विधायक ने दिया तर्क : इस पूरे मामले पर सीएल प्रेमी का कहना है कि ऑडियो कुछ दिन पुराना है. चार बार दयाराम बैरवा ने फोन कर दिया कि आपने पैसे जारी नहीं किए हैं, जबकि मैंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर विधायक कोष से पैसा देने की घोषणा नहीं की थी. मैंने कहा था कि जब भी आएंगे, तब दे दिए जाएंगे. जब उसका फोन आया तब मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था. मैंने कहा कि बाद में कॉल करना, लेकिन कुछ व्यक्ति उससे कॉल करवा रहे थे. वह लगातार फोन कर रहा था. तब मैंने कहा कि 'तू है क्या? गांव वालों से पूछ कर विधायक कोष से पैसा जारी करेंगे, तू अपनी औकात में रह.'
पढ़ें. 'आग लग गई तो क्या करोगे?' मशाल जुलूस में अव्यवस्था पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष, महिलाओं को लगाई फटकार
15 लाख से कुछ नहीं होगा 25 करोड़ चाहिए : विधायक सेल सीएल प्रेमी ने तर्क दिया है कि जैथल पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है. यह पूरा नाले पर बसा हुआ है, मेज नदी से यह एरिया कट गया है. ऐसे में यह लोग 15 लाख रुपए सुरक्षा दीवार के लिए मांग रहे हैं. इसके लिए घोषणा नहीं की थी, लेकिन जब दौरे पर गया था तब कुछ लोगों से बातचीत की थी. उन्होंने कहा था कि पैसे दे देंगे, लेकिन अगर वहां 25 करोड़ रुपए भी लगा दें तो भी कम पड़ेंगे. विधायक कोष के पैसे से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कहा था कि सरकार से इसे बनवाया जाएगा. कुछ लोग बार-बार दयाराम से कॉल करवा रहे हैं. मैंने उन्हें भी कह दिया कि दयाराम को उलझाना चाहते हो क्या? आप लोग भी सीधे मुझसे बात कर सकते थे. दयाराम से मुझे फोन करवा रहे. उन्होंने वीडियो ऑडियो वायरल होने पर कहा कि इस तरह से बहुत सारी बात हम कहते रहते हैं.
पढ़ें. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने RPCB के अधिकारी को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला
पुलिस ने लिखा : दयाराम का कहा कि मैं इस संबंध में 181 पर शिकायत कर दी थी, जिसकी जांच कापरेन थाने के पास आई थी, मेरे बयान लिए थे. मैंने पूरा घटनाक्रम बता दिया, लेकिन बाद में लिख दिया गया कि 'मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं'. इसके बाद मुझे कह दिया कि यह शिकायत अब जयपुर जाएगी और वहां से दोबारा इंक्वारी होगी.