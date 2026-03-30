बीकानेर: वायरल वीडियो से कांग्रेस में भूचाल, अपने ही नेता के खिलाफ कांग्रेसी करेंगे विरोध प्रदर्शन
वायरल ऑडियो में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री पर कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, बीडी कल्ला के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है.
Published : March 30, 2026 at 5:44 PM IST
बीकानेर: जिले में पिछले दो दिन से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा देखने को मिल रही है. खास तौर से कांग्रेस के अंदर इस ऑडियो में खासी हलचल पैदा कर दी है. 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इस ऑडियो में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री पर कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला और शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है.
कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा: इस वायरल ऑडियो में इन तीनों नेताओं के खिलाफ अनर्गल बातें कही गई है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और जिले में कांग्रेस की स्थिति जुड़ी चर्चा की इस ऑडियो में दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी के बारे में भी टिप्पणी की गई है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भंवर कूकना और एनएसयूआई के अध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा शाहिद अन्य नेताओं ने 1 अप्रैल को बीकानेर जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
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पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल पर आरोप: इस पूरे ऑडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं में खुद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है. इन लोगों का आरोप है कि ऑडियो में गोविंद मेघवाल की आवाज है. वहीं, इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल का कहना है कि एक कार्यक्रम के दौरान निजी वार्ता चल रही थी, जिसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और काट छांट करने के बाद में एआई के माध्यम से एडिट करके वायरल कर दिया. उनका कहना है कि यह मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश और निजता का उल्लंघन है. इसको लेकर छतरगढ़ थाने में परिवाद भी दिया गया है.
नहीं होनी चाहिए टिप्पणी: इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने भी सोशल मीडिया पर ऑडियो को लेकर पोस्ट कर अपनी बात रखी. उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और यदि यह एआई जेनरेटेड वीडियो है, जैसा कि वह आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस मामले में जांच करनी चाहिए.
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