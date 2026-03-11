मेवात में साइबर ठगों का साथ दे रही पुलिस! ऑडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश
वायरल ऑडियो में उजागर हो रहा है साइबर ठग, अन्य व्यक्ति व पुलिस का गठजोड़...
Published : March 11, 2026 at 1:07 PM IST
अलवर : मेवात में साइबर क्राइम पर रोकथाम की बजाय पुलिस के कुछ कर्मी साइबर ठगों का ही साथ देने के आरोप लग रहे हैं. एक वायरल ऑडियो में खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास पुलिस थाने में कार्यरत एक सिपाही और एक व्यक्ति के बीच साइबर ठग से मोटी रकम ऐंठने की बातचीत सुनाई पड़ रही है.
रकम ऐंठने का यह ऑडियो वायरल होने से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने किशनगढ़बास डीएसपी लालसिंह को वायरल ऑडियो की जांच के आदेश दिए हैं. वायरल ऑडियो में सुनाई पड़ रही बातचीत में साइबर ठग, अन्य व्यक्ति व पुलिस का गठजोड़ उजागर हो रहा है. इसमें साइबर ठगों से मोटी रकम ऐंठने के तौर तरीके, उनसे मिलीभगत और अवैध वसूली का खेल सामने आ रहा है.
किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक से उन्हें एक परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने एक वायरल ऑडियो की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसे सुनकर जांच की जा रही है. इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें दो व्यक्ति आपस में पैसों के लेनदेन व कुछ अन्य बातें करते सुनाई पड़ रहे हैं. इसकी गहनता से जांच की जाएगी.
वायरल ऑडियो में यह आरोप : वायरल ऑडियो को लेकर आरोप है कि किशनगढ़बास थाने के एक सिपाही और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है. इसमें एक साइबर ठग को फंसाने की बात सामने आ रही है. वायरल ऑडियो में दो व्यक्तियों के बीच पैसों की लेन-देन की बात सुनाई दे रही है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से एक साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई कर मोटी रकम वसूलने की बात कह रहा है. बातचीत में वह व्यक्ति दूसरे को एक साइबर ठग के बारे में बता रहा है कि उसने अभी 1.75 लाख का टटलू काटा है. साथ ही वो तीन लाख रुपए वसूलने की बात कर रहा है.
इस पर दूसरा व्यक्ति साइबर ठग को घर से पकड़ने के बजाय रोड से उठाने की बात कह रहा है. बातचीत में दूसरा व्यक्ति ठग को घर से उठाने के लिए थानाधिकारी की ओर से ज्यादा पुलिस जाप्ता नहीं दे पाने की बात भी कहता सुनाई पड़ रहा है. वायरल ऑडियो में दोनों व्यक्तियों के बीच साइबर ठग से मोटी रकम वसूलने के बाद उसके बंटवारे की बात भी चल रही है. साथ ही पहला व्यक्ति साइबर ठग को घर से बाहर लाने का जिम्मा लेने और दूसरे व्यक्ति से मोटरसाइकिल लेकर आने की बात कहता सुनाई दे रहा है, जिसपर साइबर ठग को जबरन बैठाने की बात कह रहा है.
इस बातचीत में कुछ और लोगों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है. वायरल ऑडियो में साइबर ठग के झरनडिया आने और पहले व्यक्ति का गांव खेड़ला बताया जा रहा है. वायरल ऑडियो में दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ अन्य लोगों से भी अवैध तरीके से पैसे वसूलने की बात सुनाई पड़ रही है. साथ ही बजरी व मलबे का कार्य करने वाले व्यक्ति से भी अवैध वसूली की बात सामने आ रही है.