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मिर्जापुर में मनबढ़ युवक ने घर में घुसकर की महिला की हत्या; फरार

घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस परिजन के तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

घर में घुसकर की महिला की हत्या
घर में घुसकर की महिला की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:51 AM IST

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मिर्जापुर: जिले में एक युवक ने एक घर मे रात में घुसकर जमकर तांडव किया. एक ही परिवार के चार लोगों पर लाठी-डंडे से जमकर हमला कर दिया. हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हो गए. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस परिजन के तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के खैरा गांव में एक युवक ने एक ही परिवार के चार लोगों की लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

बताया जा रहा जिगना थाना क्षेत्र के खैरा गांव की रहने वाले रमाकांत पाल के घर में बुधवार के देर रात एक युवक अंकित दुबे घर में घुस कर पहले रमाकांत पाल के पिता राज नारायण (75) को मारने लगा, उसी दौरान चाचा तेरसू पाल (70) को लाठी डंडा से मारे पीटे लोग किसी तरह जान बचाकर भागे गुरुवार की सुबह 5 बजे रमाकांत पाल कोचिंग पढ़ाने जा रहे थे कि रास्ते में रोक कर मारने लगे तो जान बचाकर भागा.

इसी दौरान शौंच के लिए जा रही मां यशोधरा देवी (72) को लाठी डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिया. जिगना थाने पर शव लेकर पहुंचे तो पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर सर्रोई भेज कर इलाज कराया चिकित्सा प्रभारी डॉ. पुनीत अग्रवाल ने बताया कि घायल राज नारायण, तेरसू व रमाकांत का इलाज किया गया है.वही महिला की मौत होने के बाद लाया गया था.


थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि एक युवक घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें यशोधरा देवी (72) वर्ष की मौत हो गई. राज नारायण, तेरसू और रमाकांत घायल हो गए. पुलिस ने घायलों का उपचार कराया और रमाकांत की तहरीर पर मुकदमा कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

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