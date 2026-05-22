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बंद खदानों के संकट के बीच सरकार का एक्शन प्लान, ऑक्शन खानों को जल्द शुरू करने पर जोर

जयपुर: राजस्थान में खनन उद्योग गहरे संकट से जूझ रहा है, जहां एक ओर हजारों खदानें बंद पड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने अब इन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान विभाग) अपर्णा अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि ऑक्शन के जरिए आवंटित खानों को जल्द से जल्द परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सचिवालय में खान भूविज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि ऑक्शन के बाद खदानों को चालू होने में लगने वाला समय कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 18 महीने की समयसीमा को घटाने और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने की 45 दिन की अवधि को भी और कम करने के प्रयास किए जाएंगे.

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मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष जोर: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष जोर दिया जाएगा. इस वित्तीय साल में 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान पहले से ही मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में देश में अग्रणी है और प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों के ऑक्शन में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि खनन कार्य जल्द शुरू होने से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी. इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ-साथ प्रिफर्ड बिडर्स को भी समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

सचिवालय में खान भूविज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक (ETV Bharat Jaipur)

सीमावर्ती जिलों में सख्ती के निर्देश: बैठक में सीमावर्ती जिलों में अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए. अधिकारियों से कहा गया कि राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे पर विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि अन्य राज्यों से अवैध बजरी और खनिजों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके. साथ ही तुलाई कांटों और वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) ऑटोमाइजेशन शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने और राजस्व लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के निर्देश भी दिए गए.