बंद खदानों के संकट के बीच सरकार का एक्शन प्लान, ऑक्शन खानों को जल्द शुरू करने पर जोर
एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने कहा है कि ऑक्शन खानों को परिचालन में लाना सरकार की प्राथमिकता है.
Published : May 22, 2026 at 6:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान में खनन उद्योग गहरे संकट से जूझ रहा है, जहां एक ओर हजारों खदानें बंद पड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने अब इन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान विभाग) अपर्णा अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि ऑक्शन के जरिए आवंटित खानों को जल्द से जल्द परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सचिवालय में खान भूविज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि ऑक्शन के बाद खदानों को चालू होने में लगने वाला समय कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 18 महीने की समयसीमा को घटाने और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने की 45 दिन की अवधि को भी और कम करने के प्रयास किए जाएंगे.
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मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष जोर: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष जोर दिया जाएगा. इस वित्तीय साल में 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान पहले से ही मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में देश में अग्रणी है और प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों के ऑक्शन में भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि खनन कार्य जल्द शुरू होने से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी. इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ-साथ प्रिफर्ड बिडर्स को भी समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
सीमावर्ती जिलों में सख्ती के निर्देश: बैठक में सीमावर्ती जिलों में अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए. अधिकारियों से कहा गया कि राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे पर विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि अन्य राज्यों से अवैध बजरी और खनिजों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके. साथ ही तुलाई कांटों और वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) ऑटोमाइजेशन शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने और राजस्व लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के निर्देश भी दिए गए.
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6110 से अधिक खदानें बंद, संकट गहराया: इधर, खनन विभाग के ताजा आंकड़े राज्य में स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं. पूरे राजस्थान में 6,110 से अधिक खदानें बंद पड़ी हैं, जिससे सरकारी राजस्व, स्थानीय उद्योग और रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है. विभागीय सर्वे के अनुसार, 50 खनन कार्यालयों और 9 एसएमई सर्किलों में हजारों लीज निष्क्रिय हैं. भीलवाड़ा सर्किल में ही 450 से अधिक खदानें संचालन योग्य नहीं रहीं, जबकि अजमेर, जोधपुर और जयपुर सर्किल भी इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं.
खनन ठप होने के प्रमुख कारण
- जांच में सामने आया है कि प्रशासनिक और आर्थिक बाधाओं के चलते खनन गतिविधियां ठप हो गई हैं.
- 1,879 खदानें ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ (सीटीओ) की अनुमति न मिलने के कारण बंद हैं.
- 1,319 खदानें बाजार में मांग की कमी के चलते बंद पड़ी हैं.
- 554 खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित होने से काम रुका हुआ है.
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में 3,890 लीज पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण बंद हैं.
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पत्थर और ग्रेनाइट उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान: इस संकट का सबसे अधिक असर मेसनरी स्टोन सेक्टर पर पड़ा है, जहां 2,184 लीज बंद हैं. इसके अलावा क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट उद्योग भी प्रभावित हुए हैं, जो निर्माण कार्यों और निर्यात के लिए बेहद अहम माने जाते हैं. खदानों के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. खनन से जुड़ा परिवहन क्षेत्र भी लगभग ठप हो चुका है, जिससे बाजारों में नकदी संकट की स्थिति बन गई है. निर्माण सामग्री की कमी के चलते राज्यभर में इंफ्रास्ट्रक्चर और भवन निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.
सरकार की रणनीति, तेज कार्रवाई: इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अब सभी जिलों से बंद खदानों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि हर लीज के सामने आ रही बाधाओं की पहचान कर उन्हें जल्द दूर किया जा सके. सरकार का मकसद साफ है कि खनन गतिविधियों को जल्द शुरू कर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और राजस्व को फिर से मजबूत करना. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन कदमों को तेजी से लागू किया गया, तो खनन उद्योग को दोबारा गति मिल सकती है, अन्यथा यह संकट और गहराने की आशंका है.
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