बालोद में रेत खदानों की नीलामी, टेंडर से पूरी हुई प्रक्रिया

बालोद की पांच रेत खदानों की नीलामी, जानिए किस रेट पर लगी बोली

Balod Collectorate Office
बालोद कलेक्टर कार्यालय (ETV BHARAT)
बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिला खनिज विभाग ने पांच प्रमुख रेत खदानों को नीलाम कर दिया है. टेंडर प्रक्रिया के जरिए यह नीलामी हुई है. इससे अब जिले में अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगने की उम्मीद है.

नीलामी की मुख्य दर

बालोद जिला खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने बताया कि रेत की नीलामी ₹52.50 प्रति घन मीटर की दर पर हुई है. अधिकारी ने पुष्टि की है कि विभाग को पूर्व निर्धारित दर पर ही आवेदन मिले थे, जिसके आधार पर पात्र बोलीदाताओं के साथ टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराई गई.

बालोद में रेत से जुड़ी नीलामी (ETV BHARAT)

खदान संचालन के लिए पर्यावरण अनुमति जरूरी

बालोद जिला खनन अधिकारी मीनाक्षी साहू ने स्पष्ट किया है कि नीलामी के बाद भी खदानों का संचालन तुरंत शुरू नहीं होगा. नीलामी में सफल बोलीदाताओं को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जिसके बाद खदान संचालन की अनुमति दी जाएगी.

⦁ सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे

⦁ पर्यावरण विभाग की परमिशन लेनी होगी

ये हैं नीलाम की गई 5 खदानें: जिन खदानों की नीलामी की गई है. उनके बारे में जानकारी इस प्रकार है.

  • नेवारीकला 1
  • नेवारीकला 2
  • देवी नवागांव
  • पोड़
  • अरौद

बालोद जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार टेंडर जारी किया गया था. पांच खदानों के लिए विभाग को कुल 517 आवेदन मिले थे. स्क्रूटनी और अन्य प्रक्रियाओं के बाद वैध दस्तावेज वाले आवेदकों को बोली लगाने का मौका दिया गया.

खनिज अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि इस नीलामी से स्थानीय लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही अवैध खदान संचालक की समस्या में कमी देखने को मिलेगी. रेत खदानों की नीलामी के बाद अब रेत उत्खनन की प्रक्रिया शुरू होगी.

