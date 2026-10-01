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बिहार में कलेक्ट्रेट भवन की होगी नीलामी, 2 एकड़ 5 कट्ठा के लिए 8 नवंबर को लगेगी बोली

8 नवंबर को मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी होगी. इसको लेकर सिविल कोर्ट ने नोटिस चिपका दिया है. रिपोर्ट- राजकुमार झा

Madhubani Collectorate Building
मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की होगी नीलामी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 8:19 PM IST

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मधुबनी: मधुबनी समाहरणालय कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की ओर से जारी नोटिस ने प्रशासनिक महकमे मे हड़कंप मच गया है. मधुबनी सिविल कोर्ट की ओर से कलेक्ट्रेट भवन परिसर में नीलामी से संबंधित नोटिस चिपकाया गया है.

क्या है मामला?
यह मामला आर्बिट्रेशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 03/2016 से संबंधित है. इसमें राधाकृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम, पांडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच का है.

Madhubani Collectorate Building
8 नवंबर को नीलाम होगा कलेक्ट्रेट भवन (ETV Bharat)

2 एकड़ 5 कट्ठा 67 धुर पर है बिल्डिंग
नोटिस में आदेश के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. संपत्ति के विवरण में नगर थाना क्षेत्र के नगर स्थित कलेक्ट्रेट भवन का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के मुताबिक, संबंधित संपत्ति का खाता नंबर 2 और खेसरा नंबर 4899 दर्ज है. इसका कुल रकबा लगभग 2 एकड़ 5 कट्ठा 67 धुर बताया गया है.

8 नवंबर को नीलामी की तारीख तय
व्यवहार न्यायालय की ओर से जारी नोटिस में नीलामी की तारीख 8 नवंबर 2026 और समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है. नीलामी का स्थान मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर बताया गया है. इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, स्वामित्व, कब्जे और अन्य कानूनी पहलुओं की जांच करने की सलाह दी गई है.

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मधुबनी सिविल कोर्ट से नीलामी के लिए नोटिस जारी (ETV Bharat)

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीलामी न्यायालय के निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी. सफल बोलीदाता को निर्धारित समय में आवश्यक राशि जमा करनी होगी.

पिछले साल भी जारी हुआ था नोटिस
इसी जमीन की नीलामी का नोटिस पहले 18 जून 2025 को भी लगा था. उस साल जून में प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने 15 दिन में पैसे नहीं देने पर कलेक्ट्रेट की जमीन पर बने दो मंजिला भवन की नीलामी का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने कहा- 'प्रशासन केवल राजस्व वसूली में रुचि रखता है, विकास में निवेश करने की नीयत नहीं'

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