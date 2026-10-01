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बिहार में कलेक्ट्रेट भवन की होगी नीलामी, 2 एकड़ 5 कट्ठा के लिए 8 नवंबर को लगेगी बोली

मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की होगी नीलामी ( ETV Bharat )

मधुबनी: मधुबनी समाहरणालय कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की ओर से जारी नोटिस ने प्रशासनिक महकमे मे हड़कंप मच गया है. मधुबनी सिविल कोर्ट की ओर से कलेक्ट्रेट भवन परिसर में नीलामी से संबंधित नोटिस चिपकाया गया है.

क्या है मामला?

यह मामला आर्बिट्रेशन एक्जीक्यूशन केस संख्या 03/2016 से संबंधित है. इसमें राधाकृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम, पांडौल को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच का है. 8 नवंबर को नीलाम होगा कलेक्ट्रेट भवन (ETV Bharat) 2 एकड़ 5 कट्ठा 67 धुर पर है बिल्डिंग

नोटिस में आदेश के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. संपत्ति के विवरण में नगर थाना क्षेत्र के नगर स्थित कलेक्ट्रेट भवन का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के मुताबिक, संबंधित संपत्ति का खाता नंबर 2 और खेसरा नंबर 4899 दर्ज है. इसका कुल रकबा लगभग 2 एकड़ 5 कट्ठा 67 धुर बताया गया है.