अंबाला रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात, 46 स्टेशनों पर लगाई गई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, लंबी लाइनों से मिलेगी निजात

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में टिकट काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अंबाला रेल मंडल ने एक नया सराहनीय पहल की है. अंबाला मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर ATVM (ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन) मशीन लगाई गई हैं. यानी अब रेल का जनरल टिकट लेना आसाना हो जाएगा. इनमें से अंबाला कैंट स्टेशन पर भी 6 मशीन लगी है. जिससे अब यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा और उन्हें टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ेगा. इससे यात्रियों के समय की भी बचत होगी.

यात्रियों की समस्या होगी दूर: अंबाला रेल मंडल ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशन पर 46 ATVM मशीन लगाने का काम किया है. इस कार्य के प्राथमिक चरण में अंबाला रेल मंडल के अधीन 29 स्टेशन पर यह 46 मशीन लगी है. इन मशीनों पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए रेल कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी. ताकि स्टेशन पर आने वाले अनारक्षित टिकट यात्रियों को सुविधा मिल सके. उन्हें लंबी लाइनों में खड़े न होना पड़े.