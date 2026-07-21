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हिमाचल के अतुल राजपूत बने मेजर जनरल, भारतीय सेना में खास पद पर पदोन्नत होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर

अतुल राजपूत की पदोन्नति पर क्षेत्र के लोगों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

Atul Rajput promoted to Major General
हिमाचल के अतुल राजपूत बने मेजर जनरल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:59 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 11:12 AM IST

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हमीरपुर: वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकास खंड टौणीदेवी की ग्राम पंचायत पंजोत के टिक्करी गांव के निवासी अतुल राजपूत भारतीय सेना में मेजर जनरल के प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नत हुए हैं. उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व की लहर है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह केवल उनके परिवार की ही नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत पंजोत, जिला हमीरपुर और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. लोगों ने विश्वास व्यक्त जताया है कि वह भविष्य में भी भारतीय सेना में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से देश और प्रदेश का नाम इसी तरह गौरवान्वित करते रहेंगे.

हिमाचल के अतुल राजपूत बने मेजर जनरल

ग्राम पंचायत पंजोत के उपप्रधान जगजीत शर्मा ने अतुल राजपूत को बधाई देते हुए कहा, "भारतीय सेना में मेजर जनरल जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाओं का परिणाम है. सेना में इतने उच्च पद तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता और यह उपलब्धि उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है. अतुल राजपूत ने अपनी सफलता से क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है. उनकी उपलब्धि से युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा और अधिक मजबूत होगा. आने वाले समय में क्षेत्र के अनेक युवा भी अतुल राजपूत से प्रेरणा लेकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे."

'अतुल राजपूत से युवाओं को मिलेगी प्रेरणा'

उपप्रधान जगजीत शर्मा ने कहा कि, अतुल राजपूत ने अपने गांव टिक्करी के साथ-साथ ग्राम पंचायत पंजोत और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और यह साबित करती है कि मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

'युवा अधिकारी समाज के लिए प्रेरणा'

वहीं, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने भी अतुल राजपूत को मेजर जनरल बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि, "यह उपलब्धि पूरे भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. अतुल राजपूत ने भारतीय सेना में उच्च पद प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि जिला हमीरपुर और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऐसे युवा अधिकारी समाज के लिए प्रेरणा हैं और उनकी सफलता से नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी."

भारतीय सेना में मेजर जनरल महत्वपूर्ण पद

भारतीय सेना में मेजर जनरल एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च पद होता है. यह भारतीय सेना में 'टू-स्टार' जनरल पद और तीसरा सबसे उच्च सक्रिय रैंक है, जो ब्रिगेडियर से ऊपर और लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे होता है. एक मेजर जनरल अमूमन एक इन्फैंट्री या आर्मर्ड डिवीजन (करीब 15,000-20,000 सैनिकों) की कमान संभालते हैं. मेजर जनरल सेना मुख्यालय में विभिन्न निदेशालयों के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के रूप में अहम स्टाफ और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हैं. वहीं, मेजर जनरल को आधिकारिक वाहन, विशेष छावनी बंगला, बेहतर मेडिकल फैसिलीटी और अन्य वीआईपी सुविधाएं प्राप्त होती हैं.

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Last Updated : July 21, 2026 at 11:12 AM IST

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