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हिमाचल के अतुल राजपूत बने मेजर जनरल, भारतीय सेना में खास पद पर पदोन्नत होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर

हिमाचल के अतुल राजपूत बने मेजर जनरल ( ETV Bharat )