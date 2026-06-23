विधायक की व्यवस्था : तबादला कराना है तो भगवान श्रीराम के मंदिर में लगाओ हाजिरी...वहां रखी डिजायर पेटी में डालो अर्जी
जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने अपनाया अलग तरीका. बोले-यह काम भगवान की मर्जी से होगा, इसलिए कर्मचारी भगवान के ही चरणों में लगाएं अर्जी.
Published : June 23, 2026 at 5:09 PM IST
जोधपुर: प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो चुका है. सरकारी कर्मचारी पसंदीदा स्थान पर ट्रांसफर की अर्जी लेकर विधायक एवं मंत्रियों के कार्यालय एवं आवासों पर चक्कर लगाने लगे हैं. ऐसे में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने प्रार्थना पत्र लेने का अलग तरीका अपनाया है. उन्होंने अपने कार्यालय में भगवान श्रीराम का मंदिर बनाया और यहां अर्जी पेटी लगा दी. विधायक ने कार्मिकों को अपनी डिजायर के प्रार्थना पत्र इस पेटी में डालने को कहा है.
भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि हम सब भगवान के भरोसे ही काम करते हैं. ऐसे में मानता हूं कि जिस व्यक्ति की जो इच्छा है, वह पूरी करने का श्रेय भगवान को होता है. लिहाजा उनके चरणों में अपनी अर्जी लगा दें. उस अर्जी को जहां जाना है, उस जगह पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि ढाई साल में उनका अनुभव है कि सरकार हर अर्जी पर तीसरी नजर रखती है. उन्हें पता है कि उचित व्यक्ति कौन है. इसलिए भगवान के माध्यम से ही यह कार्य कर रहा हूं.
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इसलिए लगाई डिजायर पेटी: विधायक ने कहा कि अभी तबादले शुरू हो गए हैं. दिनभर डिजायर के लिए ही बैठे रहेंगे तो जनता का वह काम कैसे होगा, जिसके लिए हमें विधानसभा भेजा है, इसलिए यह मंदिर और डिजायर पेटी लगाई है. ट्रांसफर से पाबंदी हटने के बाद से जो लोग खुद या रिश्तेदार के तबादले के लिए अर्जी ला रहे हैं, उन्हें यही निर्देश दिया कि वे इस पेटी में अर्जी डाल दें.
भगवान की मर्जी से ही होगा काम: भाजपा विधायक भंसाली ने बताया कि सरकार में विधायक की अनुशंसा पर ही तबादले होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी का निर्धारण कैसे कर सकते हैं. सभी लोगों एक ही संदेश दिया कि काम भगवान की मर्जी से होगा, इसलिए भगवान के चरणों में अर्जी लगा दें. अर्जी लगाने आए कमल साबू ने बताया कि यह बहुत पारदर्शितापूर्ण कार्य है. किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है.
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