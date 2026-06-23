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विधायक की व्यवस्था : तबादला कराना है तो भगवान श्रीराम के मंदिर में लगाओ हाजिरी...वहां रखी डिजायर पेटी में डालो अर्जी

विधायक कार्यालय के श्रीराम मंदिर में रखी डिजायर पेटी ( ETV Bharat Jodhpur )