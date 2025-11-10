मीडिएशन कॉन्क्लेव में बोले अटॉर्नी जनरल- मध्यस्थता को बढ़ावा देकर ही कम हो सकती है लंबित मामलों की संख्या
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के मौके पर मिशन मीडिएशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. इस दौरान मिडिएशन (मध्यस्थता) की भूमिका पर जोर दिया गया.
Published : November 10, 2025 at 3:45 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 4:07 PM IST
नई दिल्ली: देश में बढ़ते मुकदमों की संख्या और उनके निपटारे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए अब कोर्ट और सरकार का पूरा जोर मिडिएशन (मध्यस्थता) पर है. इसका प्रमुख कारण देश में लंबित मुकदमों की संख्या छह करोड़ के करीब पहुंच गई है. इसलिए कोर्ट और सरकार दोनों मिडिएशन के माध्यम से लोगों को अपने मामलों को निपटाने के लिए जागरूक और प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं. इसी प्रयास की दिशा में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिशन मीडिएशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ.
कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर. वेंकटरमणि ने देश में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि, यह राष्ट्रीय विकास और न्याय के लिए एक प्रभावशाली साधन है. मध्यस्थता को बढ़ावा देकर ही लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है. हमें एक राष्ट्रीय मध्यस्थता आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें विधि महाविद्यालयों और कानूनी पेशेवरों को प्रतिद्वंद्वी संघर्ष के बजाय संवाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
भारत बने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का मुख्यालय: उन्होंने आगे कहा कि मध्यस्थों को पहचान और सम्मान देना इस पेशे को मजबूत करने के लिए आवश्यक है. संवेदनशीलता, समझ और प्रतिबद्धता के साथ मध्यस्थता हमारे न्याय तंत्र को पुनर्संरचित कर सकती है और मैं आशा करता हूं कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का मुख्यालय बने, जो इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और अपनाने में विश्व का नेतृत्व करे. विद्यार्थियों और भावी मध्यस्थों की सक्रिय भागीदारी इस दृष्टिकोण को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
उनके अलावा इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ ने कहा कि एक मध्यस्थ एक नेविगेटर होता है. मैं वास्तव में यही मानता हूँ. पहले हम इसे ‘फैसिलिटेशन’ कहते थे, लेकिन आज मध्यस्थता उससे कहीं आगे जा चुकी है. आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है. यह संरचना या समय की बात नहीं है, बल्कि उन प्रयासों और ईमानदारी की, जो लोगों के बीच विश्वास पैदा करते हैं. अब समय आ गया है कि मध्यस्थता को स्वयं विकसित होने दिया जाए.
कॉन्क्लेव छात्र मध्यस्थों को एक मंच पर लाया: इस मौके पर मानव रचना विश्वविद्यालय की विधि संकाय की डीन प्रो. (डॉ.) आशा वर्मा ने कहा कि मिडिएशन कॉन्क्लेव 2025 हमारे मध्यस्थता शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका को दर्शाती है. चैम्पियनशिप का समापन राष्ट्रीय मध्यस्थता चैम्पियन की घोषणा के साथ हुआ, जिन्हें प्रतिष्ठित जस्टिस ए. के. सिकरी स्कॉलरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
मीडियेशन कॉन्क्लेव भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्र मध्यस्थों और वार्ताकारों को एक मंच पर लाया, जिसमें सात गहन राउंड शामिल थे, जो वास्तविक जीवन की मध्यस्थता स्थितियों, सत्रों के आयोजन से लेकर शर्तों पर बातचीत और समझौता प्रारूप तैयार करने का सटीक अनुकरण करते थे. मेडिएशन काउंसल चैम्पियंस में आरजीएनयूएल के आयुष खन्ना और कृतिकेय त्रिपाठी रहे, जबकि मेडिएशन चैम्पियन का खिताब आरएमएलएनएलयू की नव्या पांडे को दिया गया.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में महिलाओं का दबदबा, जानिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत
MCD उपचुनाव 2025: अनुभव बनाम नए चेहरे, क्या है पार्टियों का दांव, जानिए सब कुछ