मीडिएशन कॉन्क्लेव में बोले अटॉर्नी जनरल- मध्यस्थता को बढ़ावा देकर ही कम हो सकती है लंबित मामलों की संख्या

नई दिल्ली: देश में बढ़ते मुकदमों की संख्या और उनके निपटारे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए अब कोर्ट और सरकार का पूरा जोर मिडिएशन (मध्यस्थता) पर है. इसका प्रमुख कारण देश में लंबित मुकदमों की संख्या छह करोड़ के करीब पहुंच गई है. इसलिए कोर्ट और सरकार दोनों मिडिएशन के माध्यम से लोगों को अपने मामलों को निपटाने के लिए जागरूक और प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं. इसी प्रयास की दिशा में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिशन मीडिएशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ.

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर. वेंकटरमणि ने देश में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि, यह राष्ट्रीय विकास और न्याय के लिए एक प्रभावशाली साधन है. मध्यस्थता को बढ़ावा देकर ही लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है. हमें एक राष्ट्रीय मध्यस्थता आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें विधि महाविद्यालयों और कानूनी पेशेवरों को प्रतिद्वंद्वी संघर्ष के बजाय संवाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

आर. वेंकटरमणि, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया (ETV Bharat)

भारत बने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का मुख्यालय: उन्होंने आगे कहा कि मध्यस्थों को पहचान और सम्मान देना इस पेशे को मजबूत करने के लिए आवश्यक है. संवेदनशीलता, समझ और प्रतिबद्धता के साथ मध्यस्थता हमारे न्याय तंत्र को पुनर्संरचित कर सकती है और मैं आशा करता हूं कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का मुख्यालय बने, जो इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और अपनाने में विश्व का नेतृत्व करे. विद्यार्थियों और भावी मध्यस्थों की सक्रिय भागीदारी इस दृष्टिकोण को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

उनके अलावा इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ ने कहा कि एक मध्यस्थ एक नेविगेटर होता है. मैं वास्तव में यही मानता हूँ. पहले हम इसे ‘फैसिलिटेशन’ कहते थे, लेकिन आज मध्यस्थता उससे कहीं आगे जा चुकी है. आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है. यह संरचना या समय की बात नहीं है, बल्कि उन प्रयासों और ईमानदारी की, जो लोगों के बीच विश्वास पैदा करते हैं. अब समय आ गया है कि मध्यस्थता को स्वयं विकसित होने दिया जाए.