ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! 1 जनवरी से बदल रहा है 107 ट्रेनों का समय, सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें ये टाइम टेबल

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे ने नए साल पर 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समयसारिणी लागू कर दी है. नए टाइम टेबल में 107 ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान का समय बदल दिया गया है. यूपी के कई जिलों के साथ, इनमें लखनऊ से आवागमन करने वाली कई ट्रेनें भी शामिल हैं. लखनऊ जंक्शन और गोमती नगर स्टेशन से चलने वाली 6 ट्रेनों की टाइमिंग में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक की कमी और बढ़ोतरी की गई है. वहीं, अन्य रूट की तमाम ट्रेनों में 2 मिनट से लेकर एक से डेढ़ घंटे तक का समय कम और ज्यादा किया गया है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से अपनी ट्रेन की टाइमिंग देखकर ही टिकट बुक करा सफर पर निकलें.