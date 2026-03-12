यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 से 26 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, कई का बदला रहेगा रूट, देख लें पूरी लिस्ट
र्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी.
लखनऊ : रेलवे प्रशासन लखनऊ जंक्शन-ऐशबाग स्टेशनों के बीच पुल संख्या-476 पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए ब्लाॅक दिये जाने के कारण ट्रेनों का कैंसिलेशन, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन, नियंत्रण और पुनर्निर्धारण किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि इन कार्यों के पूरा हो जाने पर रेल संचलन सुदृढ़ होगा और परिचालन गति में वृद्धि होगी. संरक्षा और सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा और इसके रख-रखाव में लगने वाले समय में बचत होगी.
ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
- वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी व लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- मेरठ सिटी से 26 मार्च को चलने वाली 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस निरस्त रहेगी और लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- आगरा फोर्ट से 26 मार्च को चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- कासगंज से 23, 24 मार्च को चलने वाली 55346 कासगंज-लखनऊ जंक्शन सवारी गाड़ी लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर अनवरगंज में यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन कानपुर अनवरगंज-लखनऊ जंक्शन के मध्य निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 24, 25 मार्च को चलने वाली 55345 लखनऊ जंक्शन-कासगंज सवारी ट्रेन लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर अनवरगंज से चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जंक्शन-कानपुर अनवरगंज के मध्य निरस्त रहेगी.
- पाटलिपुत्र से 24 मार्च को चलने वाली 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग 02.23 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी ऐशबाग-लखनऊ जंक्शन के बीच निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 25 मार्च को चलने वाली 15034 लखनऊ जंक्शन-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से पांच बजकर 12 मिनट पर चलाई जायेगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन-ऐशबाग के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 26 मार्च को चलने वाली 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर 10.39 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोमतीनगर-लखनऊ जंक्शन के मध्य निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर से 16.40 बजे चलाई जायेगी. यह ट्रेन लखनऊ जं.-गोमतीनगर के मध्य निरस्त रहेगी.
- बरौनी से 25 मार्च को चलने वाली 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर बादशाहनगर में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी बादशाहनगर-लखनऊ जंक्शन के बीच निरस्त रहेगी. लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 15204 लखनऊ जंक्शन -बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से 15.27 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं-ऐशबाग के मध्य निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 26 मार्च को चलने वाली 15205 लखनऊ जंक्शन-जबलपुर एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग से 17.30 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जंक्शन-ऐशबाग के मध्य निरस्त रहेगी. जबलपुर से 25 मार्च को चलने वाली 15206 जबलपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग 09.20 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी ऐशबाग-लखनऊ के मध्य निरस्त रहेगी.
- नई दिल्ली से 26 मार्च को चलने वाली 12003 नई दिल्ली-लखनऊ जं. एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग 13.00 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी ऐशबाग-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी. लखनऊ जं. से 26 मार्च को चलने वाली 12004 लखनऊ जं.-नई दिल्ली एक्सप्रेस लखनऊ जं. के स्थान पर ऐशबाग से 15.30 बजे चलाई जायेगी. यह गाड़ी लखनऊ जं.-ऐशबाग के बीच निरस्त रहेगी.
- देरी से चलेंगी यह ट्रेनें
- लखनऊ जं. से 23 मार्च को चलने वाली 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लखनऊ जं. से 10 मिनट विलम्ब से चलाई जायेगी.
- वाराणसी सिटी से 24 मार्च को चलने वाली 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ जं. एक्सप्रेस मार्ग में 20 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी.
इन ट्रेनों का पुनर्निर्धारण
- रायपुर से 24 मार्च को चलने वाली 12536 रायपुर-लखनऊ जं. एक्सप्रेस रायपुर से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी. लखनऊ जं. से 26 मार्च को चलने वाली 12535 लखनऊ जं.-रायपुर एक्सप्रेस लखनऊ जं. से 110 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- ऐशबाग से 26 मार्च को चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
