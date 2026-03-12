ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 से 26 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, कई का बदला रहेगा रूट, देख लें पूरी लिस्ट

लखनऊ : रेलवे प्रशासन लखनऊ जंक्शन-ऐशबाग स्टेशनों के बीच पुल संख्या-476 पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए ब्लाॅक दिये जाने के कारण ट्रेनों का कैंसिलेशन, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन, नियंत्रण और पुनर्निर्धारण किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि इन कार्यों के पूरा हो जाने पर रेल संचलन सुदृढ़ होगा और परिचालन गति में वृद्धि होगी. संरक्षा और सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा और इसके रख-रखाव में लगने वाले समय में बचत होगी.





ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल