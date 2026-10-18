यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने आठ ट्रेनों के बदले रूट, जानिए क्या होगा शेड्यूल?
ट्रेन नंबर 19167 अहमदाबाद-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:00 PM IST
लखनऊ : त्योहार शुरू हो रहे हैं और ऐसे मौसम में रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से आठ ट्रेनों के रूट चेंज कर दिए हैं. रेलवे ने रविवार से रूट परिवर्तन शुरू कर दिया है. अब ये ट्रेनें नए रूट से संचालित होंगी. ऐसे में अगर इन ट्रेनों में आपने रिजर्वेशन कराया है तो अपनी ट्रेन का रूट एक बार जरूर चेक कर लें.
रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अहमदाबाद से 19, 20, 22 एवं 24 अक्टूबर को चलने वाली 19167 अहमदाबाद-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है. यह ट्रेन महादेवखेड़ी-बीना मालखेड़ी-आगासोद के रास्ते चलाई जाएगी.
इसके अलावा वाराणसी सिटी से 20, 22 और 23 अक्टूबर को संचालित होने वाली 19168 वाराणसी सिटी-अहमदाबाद एक्सप्रेस आगासोद-बीना मालखेड़ी-महादेवखेड़ी मार्ग से चलेगी. ट्रेन संख्या 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 23 अक्टूबर को सूरत से महादेव खेड़ी-बीना मालखेड़ी-आगासोद के रास्ते संचालित होगी.
ट्रेन संख्या 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस रविवार को मुजफ्फरपुर से आगासोद-बीना मालखेड़ी-महादेवखेड़ी के रास्ते चलाई गई. गोरखपुर से 22 अक्टूबर को चलने वाली 15045 गोरखपुर-ओखा एक्सप्रेस, ओखा से 18 अक्टूबर को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस महादेवखेड़ी-बीना मालखेड़ी-आगासोद के रास्ते चलाई गई.
अहमदाबाद से चलने वाली 19165 अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस 21 और 23 अक्टूबर को महादेवखेड़ी-बीना मालखेड़ी-आगासोद मार्ग से जाएगी. दरभंगा से 19, 21 एवं 24 अक्टूबर को चलने वाली 19166 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस आगासोद-बीना मालखेड़ी-महादेवखेड़ी के रास्ते चलेगी.
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