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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने आठ ट्रेनों के बदले रूट, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : त्योहार शुरू हो रहे हैं और ऐसे मौसम में रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से आठ ट्रेनों के रूट चेंज कर दिए हैं. रेलवे ने रविवार से रूट परिवर्तन शुरू कर दिया है. अब ये ट्रेनें नए रूट से संचालित होंगी. ऐसे में अगर इन ट्रेनों में आपने रिजर्वेशन कराया है तो अपनी ट्रेन का रूट एक बार जरूर चेक कर लें.







रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अहमदाबाद से 19, 20, 22 एवं 24 अक्टूबर को चलने वाली 19167 अहमदाबाद-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है. यह ट्रेन महादेवखेड़ी-बीना मालखेड़ी-आगासोद के रास्ते चलाई जाएगी.