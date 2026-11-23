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वाराणसी के हाउस टैक्स बकायेदारों! तय समय पर जमा करें टैक्स, वरना होगी कुर्की की कार्रवाई

ओटीएस में 14 दिसंबर तक करें आवेदन, 15 जनवरी 2027 तक जमा होगा संपत्तिकर ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: एकमुश्त समाधान योजना (OTS- One-Time Settlement Scheme) का लाभ लेने से वंचित रह गए भवन स्वामियों के पास अभी भी मौका है. निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, पात्र भवन स्वामी ब्याज पर छूट का लाभ लेने के लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि ओटीएस के तहत संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है.

बता दें कि ओटीएस की परिधि में कुल 1 लाख भवन शामिल हैं. अब तक कुल 33,906 भवन स्वामियों ने योजना के तहत अपना आवेदन कराया है. इनमें से अब तक 5,340 भवन स्वामियों ने अपने भवन का 11.96 करोड़ रुपये की धनराशि नगर निगम के खाते में जमा कराई है. बड़ी संख्या में आवेदकों का राशि जमा किया जाना अभी शेष है.

तय समय सीमा में जमा करें कर: नगर आयुक्त शाश्वत तिरूपुरी ने बताया कि बकायेदारों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट आदि माध्यमों से लगातार रिमाइंडर भेजकर सचेत किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी तय समय-सीमा के भीतर अपना बकाया कर जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मकान और संपत्ति कुर्की जैसी कठोर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. ऐसे में विधिक कार्रवाई से बचने के लिए भवन स्वामी समय रहते ओटीएस का लाभ उठाकर अपना कर जमा करें.