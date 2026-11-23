वाराणसी के हाउस टैक्स बकायेदारों! तय समय पर जमा करें टैक्स, वरना होगी कुर्की की कार्रवाई
बकायेदारों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट आदि माध्यमों से लगातार रिमाइंडर भेजकर सचेत किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:27 AM IST
वाराणसी: एकमुश्त समाधान योजना (OTS- One-Time Settlement Scheme) का लाभ लेने से वंचित रह गए भवन स्वामियों के पास अभी भी मौका है. निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, पात्र भवन स्वामी ब्याज पर छूट का लाभ लेने के लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि ओटीएस के तहत संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है.
बता दें कि ओटीएस की परिधि में कुल 1 लाख भवन शामिल हैं. अब तक कुल 33,906 भवन स्वामियों ने योजना के तहत अपना आवेदन कराया है. इनमें से अब तक 5,340 भवन स्वामियों ने अपने भवन का 11.96 करोड़ रुपये की धनराशि नगर निगम के खाते में जमा कराई है. बड़ी संख्या में आवेदकों का राशि जमा किया जाना अभी शेष है.
तय समय सीमा में जमा करें कर: नगर आयुक्त शाश्वत तिरूपुरी ने बताया कि बकायेदारों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट आदि माध्यमों से लगातार रिमाइंडर भेजकर सचेत किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी तय समय-सीमा के भीतर अपना बकाया कर जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध मकान और संपत्ति कुर्की जैसी कठोर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. ऐसे में विधिक कार्रवाई से बचने के लिए भवन स्वामी समय रहते ओटीएस का लाभ उठाकर अपना कर जमा करें.
खत्म होंगे घाट के डार्क जोन: इसी क्रम में निगम आगामी देव दीपावली पर्व को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए नगर निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. घाटों पर सजावटी लाइटिंग, झालरों और फ्लड लाइटिंग का कार्य तेजी से चल रहा है. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने घाटों पर मौजूद डार्क जोन खत्म कराने के निर्देश दिए है.
उन्होंने मानसरोवर घाट, राजा घाट, पांडेय घाट, बलुआघाट, ब्रह्मा घाट, हनुमानगढ़ी घाट और मणिकर्णिका घाट के बगल वाले हिस्से में रोशनी पर्याप्त रखने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने नमो घाट के उस पार गंगा पार डोमरी क्षेत्र में, जहां मियावाकी वन लगाया गया है, वहां फ्लड लाइट लगाने के निर्देश दिए. सभी घाटों पर स्वच्छ काशी, सुंदर काशी के बैनर लगाने व संदेश लिखवाने का भी निर्देश दिया गया.
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