सावधान! क्या आप सर्दियों में करते हैं योगा; बिना इन नियमों को जाने न करें ऐसी गलती, अपनाएं ये उपाय

बिना वॉर्म-अप, सीधे योगा करना खतरनाक: डॉ. यादव ने बताया कि ठंड के मौसम में योगासनों की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले शरीर को अच्छे से वार्म-अप करना चाहिए. इसके लिए 10-15 मिनट तक हल्की जॉगिंग के साथ गर्दन, कंधे, कमर, घुटनों और टखनों से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है. सर्दियों में शरीर की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, ऐसे में बिना वार्म-अप सीधे योगासन करने से मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने की आशंका बनी रहती है.

लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग, फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के शिक्षक डॉ. अमरजीत यादव ने बताया कि आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में योगाभ्यास के लिए स्पेशल नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. इन नियमों को अपनाकर व्यक्ति सुरक्षित, आरामदायक और प्रभावी ढंग से योग कर सकता है. कड़ाके की ठंड में योग करते समय सावधानी बरतना केवल जरूरी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है.

लखनऊ: यूपी में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही हैं. ऐसे में कई सारी बीमारियां भी दस्तक दे रहीं हैं, सर्दियों में इससे बचने के लिए लोग कई सारे उपाय करते हैं. कोई खासा डाइट प्लान तैयार करता है, तो कोई योगा व्यायाम और मॉर्निंग वॉक करके खुद को स्वस्थ और फिट रखने का प्रयास करता है. जाड़े के समय में योग व्यायाम में भी हमें कुछ सावधानियां बरतनीं पड़ती हैं जिसें हम इस खबर में जानेंगे.

उन्होंने कहा कि सर्दियों में योगासन हमेशा गर्म या धूप वाली जगह पर करना चाहिए. आरामदायक और गर्म कपड़े पहनें तथा जमीन पर ऊनी वस्त्र बिछाकर योगासन या प्राणायाम करें. योगाभ्यास खाली पेट या भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही करना चाहिए. खाना खाने के तुरंत बाद योगासन करने से गैस, अपच और बेचैनी हो सकती है, जिससे पाचन तंत्र, हृदय, नर्वस सिस्टम और रक्त से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

बरतें ये सावधानियां: डॉ. अमरजीत के अनुसार, योगासनों के दौरान श्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आसनों का अभ्यास धीरे-धीरे, अपने नियंत्रण में करना चाहिए. सर्दियों में शरीर का लचीलापन अन्य मौसमों की तुलना में कम होता है, इसलिए जोर-जबरदस्ती से बचते हुए अपने शरीर की सीमा को समझना जरूरी है. झटके या अत्यधिक बल का प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है.

उन्होंने बताया कि सर्दियों में पसीना ठंडा होकर शरीर को जकड़ देता है, इसलिए योगाभ्यासी अपने पास तौलिया रखें और पसीना समय-समय पर पोंछते रहें. योगासनों के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. अभ्यास के दौरान शरीर गर्म हो जाता है और उस स्थिति में ठंडा पानी पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में 15-20 मिनट रुककर गुनगुना पानी या हर्बल पेय लेना अधिक लाभकारी होता है.



डॉ. यादव ने कहा कि योगाभ्यास के दौरान यदि चक्कर आए, सांस फूलने लगे, शरीर में दर्द हो या अधिक ठंड महसूस हो, तो तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका (यदि चिकित्सक ने मना न किया हो) का अभ्यास सर्दियों में विशेष रूप से लाभदायक होता है.

सर्दियों में करें इन योगासनों को: सर्दियों में किए जाने वाले प्रमुख अभ्यासों में सूर्य नमस्कार, वार्म-अप और स्ट्रेचिंग शामिल हैं, जिनमें गर्दन घुमाना, कंधों का रोटेशन, कमर, घुटनों और टखनों के व्यायाम प्रमुख हैं. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन और उत्कटासन से शरीर में गर्मी और ताकत बढ़ती है. वहीं, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मार्जरी आसन शरीर की क्षमता बढ़ाने और जकड़न कम करने में सहायक पाए गए हैं. पेट और पाचन के लिए पवनमुक्तासन, नौकासन और वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए. सभी आसनों के बाद शरीर को रिलैक्स करने के लिए शवासन का अभ्यास अनिवार्य रूप से करना चाहिए.

डॉ. यादव ने चेताया कि सर्दियों में पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन और तितली आसन जैसे अधिक स्ट्रेच वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए, क्योंकि ठंड में मसल्स टाइट रहती हैं और खिंचाव बढ़ने की संभावना रहती है. इसके अलावा, शीर्षासन और सर्वांगासन का अभ्यास भी सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आसन ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं और चक्कर या अन्य परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर दिल और बीपी के मरीजों में.

उन्होंने कहा कि दमा, लिवर रोग, कमर या घुटनों का पुराना दर्द, गर्भावस्था और निम्न रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त लोगों को योगाभ्यास विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए. योगासन, प्राणायाम और अन्य योग प्रविधियों का चयन व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य स्तर और उम्र को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है. लापरवाही बरतने पर योग के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं.

