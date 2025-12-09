ETV Bharat / state

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें: गाजियाबाद यार्ड में मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

दिल्ली मंडल के गाजियाबाद यार्ड में चल रहे मेंटेनेंस और विकास कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेनों को रद्द किया गया.

मेंटेनेंस और विकास कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द
मेंटेनेंस और विकास कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 5:56 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली मंडल के गाजियाबाद यार्ड में चल रहे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस और विकास कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया है. इन बदलाव के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) ऐप या हेल्पलाइन 139 से अवश्य जांच लें, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

दो मेमो ट्रेनें रहेंगी रद्द: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गाजियाबाद यार्ड में हो रहे अपग्रेडेशन कार्यों का सबसे सीधा असर दिल्ली व अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयू/मेमू ट्रेनों पर पड़ेगा. ट्रेन संख्या 64102, दिल्ली जंक्शन–अलीगढ़ जंक्शन को 20 दिसंबर को रद्द किया गया है. ट्रेन संख्या 64101 अलीगढ़ जंक्शन–दिल्ली जंक्शन 21 दिसंबर को रद्द रहेगी. इन ट्रेनों से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, इसलिए इनके रद्द होने से दिल्ली–एनसीआर, नोएडा, दादरी व अलीगढ़ की ओर जाने वाले नियमित यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

चार प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चलेंगी: रद्द ट्रेनों के अलावा कई सुपरफास्ट व एक्सप्रेस ट्रेनें भी गाजियाबाद यार्ड में कार्यों का प्रभाव झेलेंगी. इन ट्रेनों का एनसीआर सेक्शन पर संचालन निर्धारित समय से देरी से होगा. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 12451 कानपुर सेंट्रल–नई दिल्ली 50 मिनट की देरी से चलेगी. ट्रेन संख्या 12303 हावड़ा–नई दिल्ली 20 दिसंबर को 40 मिनट देरी से चलेगी. ट्रेन संख्या 22437 प्रयागराज जंक्शन–आनंद विहार टर्मिनल को 20 दिसंबर को 30 मिनट की देरी से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 12553 वैशाली एक्सप्रेस 20 दिसंबर को 25 मिनट की देरी से चलेगी. इन ट्रेनों की देरी का असर देशभर के यात्रियों पर पड़ेगा, विशेषकर उन लोगों पर जो इन सेवाओं से दिल्ली आकर आगे फ्लाइट या अन्य कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ते हैं.

गाजियाबाद यार्ड में क्यों चल रहा है कामः मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर के मुताबिक यार्ड में सिग्नलिंग सुधार, ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंट्स इंटरलॉकिंग और रूट रेशनलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं. ये सभी कार्य रेल सुरक्षा, रफ्तार और समयपालन में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. ऐसे में यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले एनटीईएस ऐप चेक करें, 139 पर कॉल कर अपडेट लें,स्टेशन पर अनाउंसमेंट और डिस्प्ले बोर्ड पर नजर रखें. अस्थायी असुविधा भविष्य में बेहतर रेल संचालन, कम विलंब व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी.

