यात्रीगण कृप्या ध्यान दें: गाजियाबाद यार्ड में मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

नई दिल्लीः दिल्ली मंडल के गाजियाबाद यार्ड में चल रहे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस और विकास कार्य के कारण 20 और 21 दिसंबर को कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया है. इन बदलाव के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) ऐप या हेल्पलाइन 139 से अवश्य जांच लें, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

दो मेमो ट्रेनें रहेंगी रद्द: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गाजियाबाद यार्ड में हो रहे अपग्रेडेशन कार्यों का सबसे सीधा असर दिल्ली व अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयू/मेमू ट्रेनों पर पड़ेगा. ट्रेन संख्या 64102, दिल्ली जंक्शन–अलीगढ़ जंक्शन को 20 दिसंबर को रद्द किया गया है. ट्रेन संख्या 64101 अलीगढ़ जंक्शन–दिल्ली जंक्शन 21 दिसंबर को रद्द रहेगी. इन ट्रेनों से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, इसलिए इनके रद्द होने से दिल्ली–एनसीआर, नोएडा, दादरी व अलीगढ़ की ओर जाने वाले नियमित यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

चार प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चलेंगी: रद्द ट्रेनों के अलावा कई सुपरफास्ट व एक्सप्रेस ट्रेनें भी गाजियाबाद यार्ड में कार्यों का प्रभाव झेलेंगी. इन ट्रेनों का एनसीआर सेक्शन पर संचालन निर्धारित समय से देरी से होगा. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 12451 कानपुर सेंट्रल–नई दिल्ली 50 मिनट की देरी से चलेगी. ट्रेन संख्या 12303 हावड़ा–नई दिल्ली 20 दिसंबर को 40 मिनट देरी से चलेगी. ट्रेन संख्या 22437 प्रयागराज जंक्शन–आनंद विहार टर्मिनल को 20 दिसंबर को 30 मिनट की देरी से चलाया जाएगा. ट्रेन संख्या 12553 वैशाली एक्सप्रेस 20 दिसंबर को 25 मिनट की देरी से चलेगी. इन ट्रेनों की देरी का असर देशभर के यात्रियों पर पड़ेगा, विशेषकर उन लोगों पर जो इन सेवाओं से दिल्ली आकर आगे फ्लाइट या अन्य कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ते हैं.