देहरादून के बड़े अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़छाड़, बदतमीज अटेंडेंट को नर्सों ने सिखाया सबक
हरिद्वार रोड स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल की घटना, पुलिस के हवाले किया गया आरोपी बदतमीज अटेंटेंड
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2025 at 12:06 AM IST
देहरादून: राजधानी के एक बड़े अस्पताल में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है. अस्पताल में एक अटेंडेंट ने अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़खानी कर दी. जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने अटेंडेंट पर थप्पड़ों की बौछारें कर दी.
बड़े अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी: दरअसल मामला हरिद्वार रोड स्थित एक प्रतिष्ठित अस्पताल का बताया जा रहा है. यहां एक अटेंडेंट ने ड्यूटी में तैनात नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी कर दी. अटेंडेंट की बदतमीजी से वहां मौजूद नर्स का पारा हाई हो गया. उसने अटेंडेंट पर जमकर थप्पड़ जड़ दिए. नर्स द्वारा की गई पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बदतमीज अटेंडेंट को नर्सिंग स्टाफ ने सिखाया सबक: इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें स्टाफ नर्स अटेंडेंट को चांटे रसीद करते हुए दिखाई दे रही हैं. बदतमीजी करने वाला अटेंडेंट माफी मांगता पर नजर आ रहा है. फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. यह घटना गुरुवार देर रात की है, किंतु हंगामा की यह घटना शुक्रवार की बताई गई है.
अस्पताल से निकालने के बाद अटेंडेंट ने फिर की घुसपैठ: शुक्रवार को मामला और गंभीर हो गया था. अभद्रता किए जाने के बाद गुरुवार की रात को ही वहां मौजूद स्टाफ ने उसे अस्पताल परिसर से बाहर कर दिया था. लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर अटेंडेंट अस्पताल परिसर में वापस आ गया और नर्सिंग स्टाफ से दुर्व्यवहार करने लगा. तभी अस्पताल की एक महिला स्टाफ ने उसको पकड़ लिया और थप्पड़ जड़ दिये. जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और मेडिकल स्टाफ ने आरोपी को पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस के हवाले किया गया आरोपी अटेंडेंट: वीडियो में स्टाफ नर्स के आसपास मौजूद मरीजों के तीमारदार भी इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे हैं. अटेंडेंट पर यह भी आरोप है कि वह ड्यूटी में तैनात सभी महिला स्टाफ कर्मियों के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार करके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था.
