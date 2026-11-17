आगरा: स्कूल में काम कर रहा था ‘मुर्दा कर्मचारी’, तीन माह की सैलरी भी जारी, अब जांच
मामला खेरागढ़ ब्लॉक का, अगस्त में ही हो चुकी है कर्मचारी की मृत्यु
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:27 AM IST
आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. एक स्कूल में ‘मुर्दा कर्मचारी’ की रोजाना हाजिरी लगती रही और पिछले तीन माह से वेतन भी दिया जा रहा था. मामला खुला तो विभाग में हड़कंप मच गया. दरअसल, कर्मचारी की अगस्त माह में ही आकस्मिक मौत हो चुकी है. अब इसकी विभागीय जांच कराने की तैयारी है.
मामला खेरागढ़ ब्लॉक में कागारौल स्थित जूनियर हाईस्कूल कागारौल प्रथम का है. यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लाखन सिंह की तैनाती थी. 5 अगस्त-2026 को लाखन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया. जिसका मृत्यु-प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है. यहीं से लापरवाही शुरू हुई. ‘मुर्दा कर्मचारी’ की स्कूल में निरंतर उपस्थिति दर्शाई गई. हर माह कर्मचारी की रिपोर्ट प्रमाणित कर मानव संपदा पोर्टल पर नाइन-सी को लॉक कराया गया. वेतन निकालने का सिलसिला अगस्त, सितंबर और अक्तूबर माह तक जारी रहा. सैलरी स्लिप भी जारी होती रही.
इस प्रकरण से विभाग के अधिकारी भी बेखबर रहे. सत्यापन तक नहीं कराया गया. विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सत्यपाल सिंह ने बताया कि कर्मचारी लाखन सिंह की मृत्यु हो चुकी है. उनका वेतन कैसे जारी हो रहा है, उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं हैं. इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है. इस बारे में बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि मृतक को वेतन जारी करना वित्तीय अनियमितता का मामला है. इसकी जांच कराकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जो धनराशि वेतन के रूप में निकाली गई है, उसे वापस कराया जाएगा.
यह है नियम
विद्यालय के अधिकृत प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य या इंचार्ज द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है. कर्मचारी की उपस्थिति का विवरण जांचा जाता है. स्वीकृत अवकाश, अनुपस्थिति और अन्य प्रविष्टियों का मिलान किया जाता है. वेतन माह के अनुसार नाइन-सी (पावना) का विवरण सत्यापित किया जाता है. सही पाए जाने पर विद्यालय स्तर से लॉक/फावर्ड किया जाता है. इसके बाद ये संबंधित खंड शिक्षाधिकारी के स्वीकृति को पहुंचता है.
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