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आगरा: स्कूल में काम कर रहा था ‘मुर्दा कर्मचारी’, तीन माह की सैलरी भी जारी, अब जांच

आगरा बेसिक शिक्षा विभाग का मामला ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. एक स्कूल में ‘मुर्दा कर्मचारी’ की रोजाना हाजिरी लगती रही और पिछले तीन माह से वेतन भी दिया जा रहा था. मामला खुला तो विभाग में हड़कंप मच गया. दरअसल, कर्मचारी की अगस्त माह में ही आकस्मिक मौत हो चुकी है. अब इसकी विभागीय जांच कराने की तैयारी है.

मामला खेरागढ़ ब्लॉक में कागारौल स्थित जूनियर हाईस्कूल कागारौल प्रथम का है. यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लाखन सिंह की तैनाती थी. 5 अगस्त-2026 को लाखन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया. जिसका मृत्यु-प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है. यहीं से लापरवाही शुरू हुई. ‘मुर्दा कर्मचारी’ की स्कूल में निरंतर उपस्थिति दर्शाई गई. हर माह कर्मचारी की रिपोर्ट प्रमाणित कर मानव संपदा पोर्टल पर नाइन-सी को लॉक कराया गया. वेतन निकालने का सिलसिला अगस्त, सितंबर और अक्तूबर माह तक जारी रहा. सैलरी स्लिप भी जारी होती रही.