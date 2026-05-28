3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, हंगामा के बाद आरोपी को कोरबा पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 7:16 AM IST
कोरबा: जिला मुख्यालय से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का प्रयास किए. घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. हालांकि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
बहला फुसलाकर ले गया अपने घर
जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त मासूम अपनी मां के पास सोई हुई थी. जागने के बाद वह हमेशा की तरह अपने घर के पास ही खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी की गंदी नजर उसपर पड़ी. आरोपी ने बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया. बच्ची को खिलाने के बहाने चुपचाप अपनी तरफ खींचा और उसे अपने घर के अंदर ले गया. बंद दरवाजों के पीछे इस हैवान ने उस 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना प्रयास किया.
दुष्कर्म के पहले हो हल्ला
बच्ची को घर ले जाते किसी ने देख लिया और अनहोनी की आशंका को भांप लिया. चीख-पुकार और हंगामे के बीच पीड़ित परिवार ने तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने बिना समय गंवाए तत्काल घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया. इस वारदात ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस प्रशासन अब आरोपी के खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है.
आरोपी को पकड़ कर की गई कार्रवाई
एएसपी कोरबा लखन पटले ने बताया कि 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पोक्सो और अन्य बीएनएस के धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.