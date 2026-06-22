अमरोहा में थाने के भीतर आत्मदाह की कोशिश; पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज युवक ने उठाया कदम
बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर पक्षपात करने और आरोपियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 2:31 PM IST
अमरोहा: जनपद के मंडी धनौरा थाना में उस समय हड़कंप मच गया, जब बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने थाना परिसर में कथित तौर पर आत्मदाह की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
बजरंग दल के जिला मंत्री विपिन शर्मा ने बताया कि उसने अपने ही गांव के एक पिता-पुत्र पर मारपीट का आरोप लगाया था. संगठन का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इसी बात से नाराज होकर बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाना परिसर पहुंचे और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.
प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब एक कार्यकर्ता ने कथित रूप से पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया.
पुलिस पर पक्षपात का आरोप: बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर पक्षपात करने और आरोपियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है. संगठन का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.
वहीं, क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया है कि पूरे मामले की जांच में जुटी है. जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
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