भिलाई में बीच सड़क आत्मघाती कदम की कोशिश, युवक ने लगाई आग, 50 फीसदी झुलसा
नेहरू नगर गार्डन के पास युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, कारणों की तलाश में जुटी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 9:03 PM IST
भिलाई/दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर से एक गंभीर मामला सामने आया है. सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर गार्डन के पास एक 24 वर्षीय युवक ने आत्मघाती प्रयास किया. भीड़भाड़ वाले इलाके में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की.
पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया
इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया. घटना की जानकारी मिलते ही सुपेला पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाया गया. युवक की पहचान सूरज के रूप में हुई है.
काफी हद तक झुलसा युवक
चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार युवक 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. वर्तमान में विशेषज्ञों की देखरेख में उसका उपचार जारी है. वहीं इस कदम के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. सुपेला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
पूछताछ जारी
पुलिस द्वारा युवक के परिजनों और घटना के समय वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि किन परिस्थितियों में युवक ने यह कदम उठाया. पुलिस का कहना है कि स्थिति स्पष्ट होने में समय लग सकता है.
जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति या मानसिक तनाव होने पर अकेले न रहें. सहायता के लिए विश्वसनीय संसाधनों से संपर्क करें.