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'पिस्टल तानी, बैग छीना..' जानपर खेलकर खुद को लुटने से बचाया ज्वेलर्स स्टाफ

नालंदा: बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला. दिनदहाड़े ज्वेलर्स दुकान के स्टाफ के साथ लूट का प्रयास किया, लेकिन सूझबूझ और दिलेरी से लूट की घटना टली. अपराधी हथियार व बाइक छोड़कर मौके से भाग निकले. पूरा मामला नालंदा जिला बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र काशी तकिया मोहल्ले की है.

पिस्टल के बल पर लूट की कोशिश: शहर के काशी तकिया मोहल्ला में चौक बाजार में स्थित मुन्नालाल महेश लाल आर्य ज्वेलर्स के एक स्टाफ के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की कोशिश की. दुकान के स्टाफ अशोक कुमार ने बताया कि दुकान से आ रहे थे, पटना जाना था. इसलिए बाइक को बस स्टैंड में लगाने जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से बाइक सवार तीन लोग आए और मेरे ऊपर पिस्टल सटा दिए.

ज्वेलर्स स्टाफ अशोक कुमार (ETV Bharat)

"मेरा बैग छीनकर भाग रहे थे. भागने के दौरान लड़खड़ाया तो मैंने उसे पकड़ लिया. पिस्टल और बैग उससे ले लिया. इसके बाद सभी मौके से भाग निकले. तीन लोग थे, दो लोगों के पास पिस्टल था." -अशोक कुमार, ज्वेलर्स स्टाफ

पीड़ित ने दिखायी दिलेरी: दुकान के संचालक सुभाष कुमार ने बताया कि अशोक कुमार ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए खुद लुटने से बचा लिए. अचानक हुए इस प्रतिरोध से घबराए तीनों अपराधी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए. अशोक कुमार ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी सतर्क कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और लहेरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.