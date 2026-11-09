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पलामू में ग्रामीण बैंक में लूट का प्रयासः अपराधी से भिड़े सुरक्षा गार्ड और बैंक कर्मी

बैंक में लूट की कोशिश के दौरान हथियार छोड़कर भागा अपराधी (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में मेदिनीनगर के आढ़त रोड में वनांचल ग्रामीण बैंक में एक अपराधी ने लूट का प्रयास किया. इस दौरान बैंक के सुरक्षा गार्ड और कर्मी अपराधी से भिड़ गए, जिससे अपराधी हथियार छोड़कर वहां से भाग गये. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस पूरे इलाके में अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. दरअसल सोमवार की दोपहर के बाद एक व्यक्ति बैंक के अंदर दाखिल हुआ. अपराधी बैंक के अंदर कैश काउंटर पर पहुंचा और पैसा निकालने का बहाने किया.