पलामू में ग्रामीण बैंक में लूट का प्रयासः अपराधी से भिड़े सुरक्षा गार्ड और बैंक कर्मी

पलामू में ग्रामीण बैंक में लूट का प्रयासः अपराधी से भिड़े सुरक्षा गार्ड और बैंक कर्मी
पलामू में एक बैंक में लूट का प्रयास हुआ. इस दौरान कर्मचारी अपराधी से भिड़ गये. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 5:48 PM IST
पलामूः जिला में मेदिनीनगर के आढ़त रोड में वनांचल ग्रामीण बैंक में एक अपराधी ने लूट का प्रयास किया. इस दौरान बैंक के सुरक्षा गार्ड और कर्मी अपराधी से भिड़ गए, जिससे अपराधी हथियार छोड़कर वहां से भाग गये. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस पूरे इलाके में अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. दरअसल सोमवार की दोपहर के बाद एक व्यक्ति बैंक के अंदर दाखिल हुआ. अपराधी बैंक के अंदर कैश काउंटर पर पहुंचा और पैसा निकालने का बहाने किया.
इसके बाद में वह हथियार निकाल कर बैंक कर्मी से पैसे मांगने लगा. बैंक में तैनात गार्ड और कर्मी इसी दौरान अपराधी से भिड़ गए. इस दौरान बैंक के एक कर्मी को चोट भी लगी. बैंक कर्मियों के हावी होने के बाद अपराधी हथियार छोड़कर फरार हो गया. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि बैंक में लूट नहीं हुई है अपराधी हथियार छोड़कर फरार हुआ है. हथियार में गोली नहीं थी. आशंका है कि अपराधी नशा करने का आदी है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.
जिस इलाके में यह घटना हुई है वह मेदिनीनगर का बाजार क्षेत्र है और सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका है. दिवाली के अगले दिन बाजार में हल्की भीड़ कम थी. इसी का फायदा अपराधी उठाने का कोशिश कर रहा था. घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.