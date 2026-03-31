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कानपुर के CSJMU में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, तीन स्टूडेंट्स पर आरोप

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय सीएसजेएमयू की हेल्थ साइंसेज विभाग की एक छात्रा ने तीन छात्रों पर दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

पीड़िता एक प्रोफेसर की बेटी बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के मुताबिक, घटना 16 मार्च की दोपहर की है. तीनों आरोपी छात्रों ने उसे खाने के लिए बुलाया. इसके बाद उसे कॉलेज के एक कमरे में ले जाया गया, जहां कोई अन्य मौजूद नहीं था.

आरोप है कि तीनों ने गलत तरीके से छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया. विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे. इसी दौरान शोर सुनकर जब अन्य छात्र कमरे की ओर आने लगे, तो तीनों आरोपी वहां से भाग निकले.

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उसे धमका रहे थे, जिससे वह डर और तनाव में थी. कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को पूरी जानकारी दी.