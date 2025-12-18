ETV Bharat / state

बलरामपुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास; खेत में खेल रही थी बच्ची, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर : जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली मासूम (3) के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. महिला खेत में काम कर रही थी और बच्ची खेल रही थी. आरोप है कि इस दौरान गांव का एक युवक मासूम को अपने घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची को ढूंढते हुए महिला आरोपी के घर पहुंची तो उसके होश उड़ गये. शोर मचाने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. वहीं बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार किशोरी के गर्भवती होने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला अपनी बच्ची (3) को लेकर खेत गई थी. महिला के खेत में काम करते समय बच्ची खेलने लगी. महिला का आरोप है कि इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक युवक (25) बच्ची को उठाकर अपने घर लेकर चला गया.

उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद महिला ने अपनी बच्ची को आस-पास नहीं देखा तो उसे खोजते हुए आरोपी के घर पहुंच गई. आरोप है कि आरोपी युवक मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था. शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.