बलरामपुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास; खेत में खेल रही थी बच्ची, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 9:00 PM IST
बलरामपुर : जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली मासूम (3) के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. महिला खेत में काम कर रही थी और बच्ची खेल रही थी. आरोप है कि इस दौरान गांव का एक युवक मासूम को अपने घर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची को ढूंढते हुए महिला आरोपी के घर पहुंची तो उसके होश उड़ गये. शोर मचाने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. वहीं बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार किशोरी के गर्भवती होने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला अपनी बच्ची (3) को लेकर खेत गई थी. महिला के खेत में काम करते समय बच्ची खेलने लगी. महिला का आरोप है कि इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक युवक (25) बच्ची को उठाकर अपने घर लेकर चला गया.
उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद महिला ने अपनी बच्ची को आस-पास नहीं देखा तो उसे खोजते हुए आरोपी के घर पहुंच गई. आरोप है कि आरोपी युवक मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था. शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्जकर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बलरामपुर में दुष्कर्म की शिकार किशोरी गर्भवती हुई, आरोपी गिरफ्तार : जिले के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार किशोरी के गर्भवती होने का मामला सामने आया है. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता का आरोप है कि अनीस नाम के युवक ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. किशोरी को उपचार के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां से उसे जिला महिला चिकित्सालय, बलरामपुर रेफर किया गया. पीड़िता को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर मुकदमा दर्जकर अनीस को गिरफ्तार किया गया है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में हैवानियत! शादी समारोह में युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, दूसरी मंजिल से फेंकने की कोशिश की