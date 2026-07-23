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मस्जिद में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास; मौलाना पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

हापुड़ : जिले के एक थाना क्षेत्र के एक गांव की मस्जिद में पढ़ने गई छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि बच्चों को घर भेजने के बाद आरोपी ने मासूम को अपने पास रोक लिया और कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, गुरुवार सुबह छह वर्षीय मासूम अन्य बच्चों के साथ मस्जिद में पढ़ने गई थी. आरोप है कि मौलाना ने सभी बच्चों को भेज दिया और बच्ची को कमरे में रोक लिया. इसी दौरान एक ग्रामीण किसी काम से वहां पहुंचा. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने पर उसने धक्का देकर खोला.

आरोप है कि उस समय आरोपी बच्ची का यौन उत्पीड़न कर रहा था. ग्रामीण के शोर मचाने पर आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और डायल-112 पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.