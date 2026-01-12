शर्मनाक! अंबाला में 6 साल की मासूम से रेप का प्रयास, आरोपी पिता गिरफ्तार
अंबाला में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : January 12, 2026 at 3:05 PM IST
अंबाला: अंबाला कैंट में 6 साल की मासूम के साथ उसके ही पिता ने रेप का प्रयास किया. हालांकि पड़ोसियों ने बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन बच्ची को उसके पिता के चंगुल से बचाया. आरोपी वारदात के समय नशे में धुत था. पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
जाने पूरा मामला: दरअसल, ये वारदात अंबाला कैंट के महेश नगर इलाके की है. यहां बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है. एक कलयुगी पिता ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. गनीमत रही कि पड़ोसी ने शोर सुनने के बाद समय रहते पुलिस को सूचना दे दी. साथ ही मासूम को बचाया. इधर, सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में धुत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया है.
पड़ोसियों ने बचाया मासूम को: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्हें पड़ोस से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आ रही थी. कुछ युवक दीवार के ऊपर से घर के भीतर घुसे. दरवाजा तोड़ने के बाद बच्ची को बाहर निकाला. पीड़ित बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता गलत काम करने का प्रयास कर रहे थे. इसके बाद पड़ोसियों ने डायल-112 को सूचना दी. आरोपी की पत्नी अलग रहती है. पीड़ित लड़की के दो भाई हैं. उसके घर में उसकी दादी भी रहती है.
पुलिस बोले- "रेप की नहीं हुई पुष्टी": इस पूरे मामले में महेश नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जतिंद्र ने बताया कि, "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रेप की पुष्टि नहीं हुई है, उसने कोशिश की थी. आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."
