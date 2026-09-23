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ट्यूशन जा रही नाबालिग का अपहरण, सेक्टर-6 के खंडहर में दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी

दुर्ग : भिलाई नगर थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्ची ट्यूशन जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान दो नाबालिग लड़के उसे कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद सेक्टर-6 स्थित बीएसपी के खंडहर भवन में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की.

पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

पुलिस के मुताबिक नाबालिग के शोर मचाने पर राहगीरों को इसकी जानकारी हुई, इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों नाबालिग वहां से फरार हो गए थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में उन्हें पकड़ लिया.