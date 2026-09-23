ट्यूशन जा रही नाबालिग का अपहरण, सेक्टर-6 के खंडहर में दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी
भिलाई में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 7:24 PM IST
दुर्ग : भिलाई नगर थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्ची ट्यूशन जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान दो नाबालिग लड़के उसे कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद सेक्टर-6 स्थित बीएसपी के खंडहर भवन में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की.
पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
पुलिस के मुताबिक नाबालिग के शोर मचाने पर राहगीरों को इसकी जानकारी हुई, इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों नाबालिग वहां से फरार हो गए थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में उन्हें पकड़ लिया.
बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है और दोनों नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है.मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.खाली पड़े भवनों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है,ये घटना इसी वजह से हुई है- विजय अग्रवाल,एसएसपी
बीएसपी के खाली भवनों पर उठे सवाल
घटना के बाद सेक्टर-6 के खंडहर हो चुके बीएसपी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. लंबे समय से खाली पड़े इन भवनों में असामाजिक तत्वों के मौजूद रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं.ऐसे स्थानों पर पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
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