ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की से जबर्दस्ती की कोशिश, पुलिस ने 8 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

चाईबासा: मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में उजागर हुई. जहां एक शादीशुदा व्यक्ति ने एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को महज आठ घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

पीड़िता, जो स्थानीय विद्यालय की छात्रा है, घर में अकेली थी, क्योंकि उसका नाबालिग भाई घर के बाहर था. इसी दौरान मौलानगर निवासी शाहिद अफरीदी (26 वर्ष), जो दो बच्चों का पिता है, जबरन घर में घुसा और बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगा. बालिका के जोर-जोर से चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे आरोपी फरार हो गया.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी अविनाश हेम्ब्रम ने चाईबासा सहित स्थानीय पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चाईबासा इलाके से पकड़ लिया. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास सहित पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में चाईबासा मंडलकारा भेज दिया गया. छापेमारी दल में एसडीपीओ राफेल मूर्मू, एसआई अभिमन्यु सिंह और सशस्त्र बल के सदस्य भी शामिल रहे.