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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास, सरकारी विभाग का लिपिक गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सरकारी विभाग में कार्यरत लिपिक (Clerk) ने एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. हालांकि, स्थानीय युवकों की तत्परता के कारण आरोपी सफल नहीं हो सका और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

​सर्वे के नाम का दिया झांसा

इस ​घटना की शुरुआत 4 मई 2026 की शाम को हुई. आरोपी सचिन सिंह, जो पथ निर्माण विभाग (चक्रधरपुर) में कार्यरत है, मोटरसाइकिल से पीड़ित लड़की के घर पहुंचा. उसने खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हुए दावा किया कि वह स्कूल और सड़कों पर CCTV कैमरा लगाने के लिए सर्वे करने आया है. आरोपी ने नाबालिग पर दबाव बनाया कि वह उसे स्कूल का रास्ता दिखा दे और उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया.

​जंगल में शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण

​आरोपी नाबालिग को स्कूल ले जाने के बजाय तेजी से घने जंगल की ओर ले गया. वहां उसने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. इसी बीच, पास के गांव से गुजर रहे 6-7 लड़कों ने लड़की की चीख सुनी और वे जंगल की ओर दौड़ पड़े. भीड़ को अपनी ओर आता देख आरोपी घबरा गया. ​हड़बड़ी में भागते समय एक चढ़ाई वाले रास्ते पर आरोपी की बाइक फिसल गई और वह गिर गया. पकड़े जाने के डर से वह अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए पैदल ही फरार हो गया.

​जांच और गिरफ्तारी