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बागेश्वर डीएम के नाम से ठगी की कोशिश, विदेशी नंबर से मांगे पैसे, जानिए कैसे खुला मामला

बागेश्वर डीएम के नाम से ठगी की कोशिश ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे की पहचान का इस्तेमाल कर दूसरे मोबाइल नंबर से संदेश भेजे और धनराशि की मांग की. मोबाइल नंबर पर जिलाधिकारी की फोटो होने के कारण लोग ऐसे संदेशों को वास्तविक समझ सकते हैं. इसी आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अनजान नंबर से आने वाले संदेशों और फोन काल के प्रति सतर्क रहें.