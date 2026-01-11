आईपीएस अधिकारी के नाम से Fake FB ID बनाकर ठगी का प्रयास, खुद दी जानकारी
आईपीएस अधिकारी प्रीति चंद्रा के नाम से बनाया गया है फर्जी फेसबुक अकाउंट.
Published : January 11, 2026 at 6:44 PM IST
जयपुर: साइबर ठगी की लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच एक महिला आईपीएस अधिकारी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है. शरारती तत्वों ने इस अकाउंट से कई लोगों को मैसेज भी किए हैं. इसे लेकर महिला आईपीएस अधिकारी ने खुद एक वीडियो जारी किया है और लोगों को भ्रमित नहीं होने की अपील की है.
महिला आईपीएस अधिकारी प्रीति चंद्रा ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नाम से फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है. जिसके बारे में कुछ रिश्तेदारों और परिचितों ने कॉल कर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनके फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ लोग सक्रिय हैं और लोगों से ठगी करने का प्रयास करते हुए मैसेज भेज रहे हैं. उन्होंने सभी से अपील की है कि फेक अकाउंट से आने वाले मैसेज से सतर्क रहें.
अधिकारियों के नाम से बना रहे फर्जी अकाउंट : उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी विभागों या उनके प्रतिनिधियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों को संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में अनुचित लाभ की मांग भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात व संदिग्ध नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से आए मैसेज जल्दबाजी में भरोसा नहीं करें. किसी भी प्रकार से पैसे की, अन्य उपकार की या निजी जानकारी की मांग पर सतर्क हो जाएं. उन्होंने ऐसे संदेशों का जवाब नहीं देने की भी अपील की है.
कोई जानकारी साझा नहीं करने की भी अपील : आईपीएस अधिकारी प्रीति ने अपने इस वीडियो में ऐसे मैसेज भेजने वालों से कोई जानकारी साझा नहीं करने की भी अपील की है. उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि ऐसे संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पुलिस या साइबर सेल को सूचना दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों से बचने के लिए उन्होंने सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने आगाह किया है कि सतर्क रहकर बचाव संभव है.
पुलिसकर्मी बन नौकरी लगवाने के बहाने ठगी, आरोपी गिरफ्तार : राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को दबोचा है. वह पुलिसकर्मी बनकर लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देता और उनसे रुपए ऐंठता था. जितनी हैरतअंगेज कहानी ठगी की आरोपी द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम देने की है. उतनी ही रोचक कहानी आरोपी के पकड़े जाने की है. आरोपी ने पुलिस की तरह बाल कटवा रखे हैं. वह जूते और सर्दी से बचने वाली कैप भी पुलिसकर्मी जैसी ही पहनता है. फिलहाल, सिंधी कैंप थाना पुलिस ने जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए सीकर जिले के डाबला थाने में भेज दिया है. आरोपी को भी डाबला पुलिस के सुपुर्द किया है. अब आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है. उससे पूछताछ में ठगी के कई और मामलों का खुलासा होने की संभावना है.
पीड़ित ने पहचाना और पुलिस की दी जानकारी : सिंधी कैंप थानाधिकारी माधो सिंह ने बताया कि दयाल के नांगल (सीकर) निवासी रवि कुमार बावरिया शनिवार रात को दिल्ली पुलिस की परीक्षा देकर जयपुर उतरा था. इस दौरान उसने एक शख्स को पहचान लिया. जिसने बिना परीक्षा दिए वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे करीब ढाई लाख रुपए ठग लिए थे. उसने तत्काल सिंधी कैंप थाने की गश्त टीम में शामिल सतवीर को इसकी जानकारी दी. टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ की.
सफर में जान-पहचान बनाकर ठगा : प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रवि कुमार कुछ समय पहले एक भर्ती की परीक्षा देने भरतपुर गया था. इस दौरान उसे डेरावाली (करौली) निवासी रमन शर्मा उर्फ जितेंद्र कुमार शर्मा मिला था. जिसने बातों-बातों में उसके नंबर लिए और वन विभाग में बिना लिखित परीक्षा नौकरी लगवाने की बात कही. रवि ने घर पहुंचकर अपने परिजनों की बात आरोपी से करवाई. पहले उसने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए. इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर रुपए ऐंठता रहा. जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने सीकर जिले के डाबला थाने में परिवाद भी दे रखा है.
अब डाबला पुलिस करेगी मामले की जांच : थानाधिकारी माधोसिंह ने बताया कि यह मामला सीकर जिले के डाबला थाने से जुड़ा है. पीड़ित की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया. इस दौरान उसने हंगामा करने का प्रयास किया तो उसे शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अब पीड़ित की शिकायत पर जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर प्रकरण जांच के लिए डाबला थाने भिजवाया गया है. आरोपी को भी डाबला थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है. अब डाबला थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान कर रही है.