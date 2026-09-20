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कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह पर हमले की कोशिश, तानी पिस्टल, मिसफायर से बची जान

रांची में कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह पर हमले की कोशिश की गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Kamal Bhushan murder case
लोअर बाजार थाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 10:36 AM IST

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रांची: बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक पर रविवार की सुबह हमला करने की कोशिश की गई. कांटा टोली चौक के पास बाइक सवार तीन अपराधियों ने मुनव्वर पर पिस्टल तान दी. गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन पिस्टल मिसफायर हो गई. इसके बाद अपराधी नामकुम की ओर भाग निकले.

मुनव्वर अफाक ने दी जानकारी

कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि कांटा टोली चौक पर दो अपराधियों ने उस पर हमला किया. उसके अनुसार, हमलावरों में एलेक्स और कटला नाम के दो अपराधी शामिल थे, तीसरे अपराधी को वह नहीं पहचानता है. दोनों के पीएलएफआई से जुड़े होने की बात भी सामने आई है.

डब्ल्यू और राहुल कुजूर पर जताया शक

मुनव्वर अफाक ने कमल भूषण हत्याकांड में सजा काट रहे डब्ल्यू कुजूर और राहुल कुजूर के इशारे पर हमले की आशंका जताई है. उसका कहना है कि सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें पहले भी धमकियां मिली थीं. अदालत में उसकी गवाही मामले में अहम साबित हुई थी. मुनव्वर ने बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो मिसफायर हो गया इसकी वजह से उसकी जान बच गई.

तलाश में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी मिलने के बाद लोअर बाजार थाना प्रभारी लव कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ एक्टिव हो गए. जिस दिशा में अपराधी फरार हुए हैं, उस दिशा में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है. लोअर बाजार थाना प्रभारी लव कुमार सिंह ने बताया कि मुनव्वर ने अपने ऊपर हमले की जानकारी दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

2025 में तीन दोषियों को उम्रकैद

कमल भूषण हत्याकांड में 22 सितंबर 2025 को अदालत ने राहुल कुजूर, डब्ल्यू कुजूर और काविस अदनान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं, सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक को बरी कर दिया गया था. मामले के अन्य आरोपी छोटू कुजूर समेत कुछ आरोपी अब भी जेल में हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं.

2022 में हुई थी कमल भूषण की हत्या

30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के पास अपराधियों ने गोली मारकर कमल भूषण की हत्या कर दी थी. उस समय वह फोन पर बात कर रहे थे. कमल भूषण और डब्ल्यू कुजूर जमीन कारोबार से जुड़े थे. पैसों के लेन-देन और पारिवारिक विवाद के कारण दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बीच डब्ल्यू कुजूर के बेटे राहुल ने कमल भूषण की बेटी से प्रेम विवाह भी किया था.

कमल भूषण की हत्या के बाद उसके अकाउंटेंट संजय कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. संजय कमल भूषण के आर्थिक मामलों को देखता था. आरोप है कि पैसों को लेकर हुए विवाद में उसकी भी हत्या की गई.

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