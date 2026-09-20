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कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह पर हमले की कोशिश, तानी पिस्टल, मिसफायर से बची जान

रांची: बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक पर रविवार की सुबह हमला करने की कोशिश की गई. कांटा टोली चौक के पास बाइक सवार तीन अपराधियों ने मुनव्वर पर पिस्टल तान दी. गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन पिस्टल मिसफायर हो गई. इसके बाद अपराधी नामकुम की ओर भाग निकले.

मुनव्वर अफाक ने दी जानकारी

कमल भूषण हत्याकांड के सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि कांटा टोली चौक पर दो अपराधियों ने उस पर हमला किया. उसके अनुसार, हमलावरों में एलेक्स और कटला नाम के दो अपराधी शामिल थे, तीसरे अपराधी को वह नहीं पहचानता है. दोनों के पीएलएफआई से जुड़े होने की बात भी सामने आई है.

डब्ल्यू और राहुल कुजूर पर जताया शक

मुनव्वर अफाक ने कमल भूषण हत्याकांड में सजा काट रहे डब्ल्यू कुजूर और राहुल कुजूर के इशारे पर हमले की आशंका जताई है. उसका कहना है कि सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें पहले भी धमकियां मिली थीं. अदालत में उसकी गवाही मामले में अहम साबित हुई थी. मुनव्वर ने बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो मिसफायर हो गया इसकी वजह से उसकी जान बच गई.

तलाश में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी मिलने के बाद लोअर बाजार थाना प्रभारी लव कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ एक्टिव हो गए. जिस दिशा में अपराधी फरार हुए हैं, उस दिशा में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है. लोअर बाजार थाना प्रभारी लव कुमार सिंह ने बताया कि मुनव्वर ने अपने ऊपर हमले की जानकारी दी है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

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