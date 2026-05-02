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दिनदहाड़े दो बच्चियों के अपहरण का प्रयास, ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ पुलिस के किया हवाले

बच्चियों की मदद की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

Crowd of villagers at spot
मौके पर ग्रामीणों की भीड़ (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 6:54 PM IST

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धौलपुर: जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में शनिवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने दो नाबालिग बच्चियों के अपहरण का प्रयास किया. हालांकि बच्चियों की सूझबूझ और ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ी घटना होने से टल गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो युवक बाइक पर सवार होकर गांव में पहुंचे और उन्होंने छोटी उम्र की दो बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की. इसी दौरान बच्चियों को शक हुआ और उन्होंने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया. बच्चियों की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत चारों ओर से घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया.

ऐसे अपहरण का प्रयास हुआ विफल (ETV Bharat Dholpur)

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स्थानीय निवासी अटल बिहारी गोयल के अनुसार, ग्रामीणों की तत्परता के चलते एक बड़ी वारदात होने से बच गई. यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो घटना गंभीर रूप ले सकती थी. वहीं, बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों ने बताया बच्चियों की सूझबूझ और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है. थोड़ी देर होती, तो आरोपी दोनों बच्चियों का अपहरण कर भागने में सफल हो जाते.

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VILLAGERS CAUGHT MISCREANTS
KIDNAP ACCUSED APPREHENDED
ATTEMPTED ABDUCTION OF YOUNG GIRLS

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