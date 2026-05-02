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दिनदहाड़े दो बच्चियों के अपहरण का प्रयास, ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ पुलिस के किया हवाले

मौके पर ग्रामीणों की भीड़ ( ETV Bharat Dholpur )