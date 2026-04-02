मेरठ में मार्बल की दुकान में चोरी की कोशिश, छत के रास्ते घुसा चोर, ऑफिस का ताला नहीं टूटा तो भाग निकला
रात करीब 2:15 बजे चोर छत के रास्ते दुकान के परिसर में घुसा. लेकिन ऑफिस का ताला नहीं तोड़ पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 4:26 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं. थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर में बीती रात एक चोर ने गोयल मार्बल दुकान को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि, मजबूत सुरक्षा और ताला न टूटने के कारण चोर बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहा. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.
ऑफिस में लगा शीशा तोड़ा : वैशाली कॉलोनी निवासी पंकज गोयल की शास्त्री नगर सेक्टर-10 स्थित गुरुद्वारा रोड पर गोयल मार्बल के नाम से दुकान है. पंकज गोयल के मुताबिक, समय रात करीब 2:15 बजे चोर छत के रास्ते दुकान के परिसर में घुसा. चोर ने ऑफिस का शीशा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया. ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला काफी मशक्कत के बाद भी नहीं टूटा. हार मानकर चोर बिना कुछ लिए वापस भाग निकला.
व्यापारियों में भारी रोष : नौचंदी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में गहरा आक्रोश है. गुरुवार सुबह पंकज गोयल ने घटना की जानकारी संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल को दी. व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस गश्त में ढिलाई के कारण अपराधी बेखौफ हो रहे हैं.
व्यापारी ने दर्ज कराया केस : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. नौचंदी थाना प्रभारी इलम सिंह पवार ने बताया, दुकान मालिक की तहरीर प्राप्त हो गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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